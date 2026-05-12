Россия имеет продвижение, Украина – контратакует: отчет и обновленные карты ISW

Об этом сообщает ISW.
Смотрите также Россияне снова нарушили перемирие и продвигаются на нескольких направлениях: как изменилась линия фронта за неделю
Какая ситуация на фронте?
- Российские войска провели миссию по инфильтрации в Сумской области, а украинские войска, как сообщается, контратаковали. Геолокационные кадры, опубликованные 10 мая, показывают, как ВСУ нанесли удары по российским военнослужащим и российской позиции к югу от Яблоновки, что, по оценке ISW, было миссией по инфильтрации.
Обратите внимание! Украина осуществила первую спасательную операцию украинских военнопленных с помощью беспилотника на Сумском направлении. 11 мая украинская бригада сообщила, что экипаж украинского беспилотника "Вампир" помог освободить двух украинских военнослужащих в зоне ответственности бригады в апреле после того, как российские войска захватили солдат во время штурма соседних украинских позиций.
Также стоит заметить, что на Сумском направлении оккупанты все время пытаются пролезть хотя бы где-то вперед, но их успешно ликвидируют, рассказал 24 Каналу командир роты 425 отдельного батальона беспилотных систем "Глаза" с позывным "Дайвер".
- 11 мая российские войска продолжили наступательные операции на Харьковском направлении, но не продвинулись вперед.
- Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности на направлении Великого Бурлука.
- В то же время российская армия продолжала ограниченную наземную активность на Купянском направлении. Она пытается проникнуть на украинские позиции на левом берегу реки Оскол. Представитель Объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов 11 мая сообщил, что украинские войска также отбили попытки россиян снова войти в Купянск через Голубовку.
- Украинские войска недавно продвинулись или удерживают позиции в направлении Боровой. Геолокационные кадры, опубликованные 10 мая, показывают, что россияне обстреливают украинскую позицию к востоку от Грековки (к юго-востоку от Боровой), что свидетельствует о том, что вблизи украинских позиций в этом районе, вероятно, нет российских позиций, вопреки заявлениям России.
- 11 мая оккупанты продолжили наступательные операции на Славянском направлении, усиливая удары беспилотников, потому что украинские войска, как сообщается, контратаковали в этом районе.
- Россия провела миссию по инфильтрации в тактическом районе Константиновка – Дружковка. Украинские войска там тоже контратаковали и еще раньше имели продвижение или удерживали позиции. Так, геолокационные кадры, опубликованные еще 29 апреля, показывают, как российские войска обстреливают украинскую позицию к востоку от Длинной Балки, что свидетельствует об отсутствии российских позиций в этом районе.
- Захватчики продолжали ограниченные наступательные операции в тактическом районе Доброполье, они там столкнулись с контратаками ВСУ.
К слову, несмотря на объявленное "перемирие" 9 – 11 мая, военные с разных направлений сообщали о российской активности на фронте. В частности, офицер украинской бригады, действовавшей в тактическом районе Доброполье, 11 мая сообщил, что оккупанты продолжали наземные операции, артиллерийские и беспилотные удары, а также разведку.
Также, как рассказал 24 Каналу представитель 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк, перемирие не действовало и на Лиманском направлении. Там были зафиксированы рекордные показатели интенсивности россиян на поле боя – аж 44 атаки за сутки
Враг также пытался продвинуться на Купянск и близкое приграничье Харьковщины.
Ситуация на фронте / Карты ISW
- Российские войска недавно продвинулись на север от Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 10 мая, показывают, как украинские войска осуществляют авиаудар по оккупированному Россией зданию в центре Родинского, что свидетельствует о наличии там россиян.
Заметьте, что на этом направлении вражеские войска полагаются только на беспилотники для выполнения большинства операций. К этому привели удары украинских беспилотников по российской тяжелой бронетехнике.
За апрель оккупанты на Покровском направлении потеряли погибшими более 1700 человек, ранеными – еще ориентировочно 400, рассказал в эфире 24 Канала Даниил Борисенко, начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж".
А недавно Россия перебросила 90-ю танковую дивизию в Покровск для наступательных действий.
- Российские войска продолжали ограниченную наземную активность на Новопавловском и Александровском направлениях 11 мая.
- Наступательные операции врага велись и на Гуляйпольском направлении, но оккупанты не продвинулись вперед.
- Российские войска продолжали ограниченные наземные операции также на Ореховском направлении, но безуспешно.
- 11 мая ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземной активности на Херсонском направлении.
Новости фронта
Начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов 7 мая сообщил, что уже продолжается весенне-летнее наступление России. Перед этим в Bloomberg писали о, что Зеленский ожидает еще один наступление в летние месяцы.
Политтехнолог Тарас Загородний на фоне этого заметил 24 Каналу, что Кремль действительно готовится продолжать наступательные действия летом. Впрочем, Путин боится объявить открыто мобилизацию.
К тому же парад 9 мая обнажил слабость Кремля. Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире 24 Канала отметил, как из-за этого провала Кремль во главе с Путиным станет еще опаснее и начнет искать новые способы давления.
Между тем американский генерал Бен Ходжес в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил, что Украина постепенно перехватывает стратегическую инициативу в войне. Он также отметил важность уничтожения экспортного потенциала России в нефти и газе.