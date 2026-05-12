Росія має просування, Україна – контратакує: звіт та оновлені карти ISW

Яка ситуація на фронті?

Російські війська провели місію з інфільтрації в Сумській області, а українські війська, як повідомляється, контратакували. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 травня, показують, як ЗСУ завдали ударів по російських військовослужбовцях та російській позиції на південь від Яблунівки, що, за оцінкою ISW, було місією з інфільтрації.

Зверніть увагу! Україна здійснила першу рятувальну операцію українських військовополонених за допомогою безпілотника на Сумському напрямку. 11 травня українська бригада повідомила, що екіпаж українського безпілотника "Вампір" допоміг звільнити двох українських військовослужбовців у зоні відповідальності бригади у квітні після того, як російські війська захопили солдатів під час штурму сусідніх українських позицій.



Також варто зауважити, що на Сумському напрямку окупанти увесь час намагаються пролізти хоча б десь вперед, але їх успішно ліквідовують, розповів 24 Каналу командир роти 425 окремого батальйону безпілотних систем "Очі" з позивним "Дайвер".

11 травня російські війська продовжили наступальні операції на Харківському напрямку , але не просунулися вперед.

, але не просунулися вперед. Ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність на напрямку Великого Бурлука .

. Водночас російська армія продовжувала обмежену наземну активність на Куп'янському напрямку . Вона намагається проникнути на українські позиції на лівому березі річки Оскіл. Речник Об'єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов 11 травня повідомив, що українські війська також відбили спроби росіян знову увійти до Куп'янська через Голубівку.

. Вона намагається проникнути на українські позиції на лівому березі річки Оскіл. Речник Об'єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов 11 травня повідомив, що українські війська також відбили спроби росіян знову увійти до Куп'янська через Голубівку. Українські війська нещодавно просунулися або утримують позиції у напрямку Борової . Геолокаційні кадри, опубліковані 10 травня, показують, що росіяни обстрілюють українську позицію на схід від Греківки (на південний схід від Борової), що свідчить про те, що поблизу українських позицій у цьому районі, ймовірно, немає російських позицій, всупереч заявам Росії.

. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 травня, показують, що росіяни обстрілюють українську позицію на схід від Греківки (на південний схід від Борової), що свідчить про те, що поблизу українських позицій у цьому районі, ймовірно, немає російських позицій, всупереч заявам Росії. 11 травня окупанти продовжили наступальні операції на Слов'янському напрямку, посилюючи удари безпілотників, бо українські війська, як повідомляється, контратакували в цьому районі.

Росія провела місію з інфільтрації в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка . Українські війська там теж контратакували та ще раніше мали просування або утримували позиції. Так, геолокаційні кадри, опубліковані ще 29 квітня, показують, як російські війська обстрілюють українську позицію на схід від Довгої Балки, що свідчить про відсутність російських позицій у цьому районі.

. Українські війська там теж контратакували та ще раніше мали просування або утримували позиції. Так, геолокаційні кадри, опубліковані ще 29 квітня, показують, як російські війська обстрілюють українську позицію на схід від Довгої Балки, що свідчить про відсутність російських позицій у цьому районі. Загарбники продовжували обмежені наступальні операції в тактичному районі Добропілля, вони там зіткнулися із контратаками ЗСУ.

До слова, попри оголошене "перемир'я" 9 – 11 травня, військові з різних напрямків повідомляли про російську активність на фронті. Зокрема, офіцер української бригади, що діяла в тактичному районі Добропілля, 11 травня повідомив, що окупанти продовжували наземні операції, артилерійські та безпілотні удари, а також розвідку.



Також, як розповів 24 Каналу речник 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк, перемир'я не діяло й на Лиманському напрямку. Там були зафіксовані рекордні показники інтенсивності росіян на полі бою – аж 44 атаки за добу



Ворог також намагався просунутися на Куп'янськ і близьке прикордоння Харківщини.

Ситуація на фронті / Карти ISW

Російські війська нещодавно просунулися на північ від Покровська. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 травня, показують, як українські війська здійснюють авіаудар по окупованій Росією будівлі в центрі Родинського, що свідчить про наявність там росіян.

Зауважте, що на цьому напрямку ворожі війська покладаються лише на безпілотники для виконання більшості операцій. До цього призвели удари українських безпілотників по російській важкій бронетехніці.



За квітень окупанти на Покровському напрямку втратили загиблими понад 1700 осіб, пораненими – ще орієнтовно 400, розповів в ефірі 24 Каналу Данило Борисенко, начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж".



А нещодавно Росія перекинула 90-ту танкову дивізію до Покровська для наступальних дій.

Російські війська продовжували обмежену наземну активність на Новопавлівському та Олександрівському напрямках 11 травня.

Наступальні операції ворога велися й на Гуляйпільському напрямку, але окупанти не просунулися вперед.

Російські війська продовжували обмежені наземні операції також на Оріхівському напрямку, але безуспішно.

11 травня ні російські, ні українські джерела не повідомляли про наземну активність на Херсонському напрямку.

Новини фронту

Начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов 7 травня повідомив, що уже триває весняно-літній наступ Росії. Перед цим у Bloomberg писали про, що Зеленський очікує на ще один наступ у літні місяці.

Політтехнолог Тарас Загородній на тлі цього зауважив 24 Каналу, що Кремль дійсно готується продовжувати наступальні дії влітку. Втім, Путін боїться оголосили відкрито мобілізацію.

До того ж парад 9 травня оголив слабкість Кремля. Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу зазначив, як через цей провал Кремль на чолі з Путіним стане ще небезпечнішим і почне шукати нові способи тиску.

Тим часом американський генерал Бен Годжес в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу зауважив, що Україна поступово перехоплює стратегічну ініціативу у війні. Він також відзначив важливість знищення експортного потенціалу Росії у нафті та газі.