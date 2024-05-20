Ситуация на фронте крайне сложная, но далеко не катастрофическая, – секретарь СНБО

Секретарь СНБО Александр Литвиненко назвал ситуацию на фронте очень сложной, но контролируемой. ВСУ продолжают вести тяжелые и изнурительные бои, в частности, в Донецкой и Запорожских областях.

Александр Литвиненко также отметил, что Украина, учитывая ситуацию в войне, надеется получить приглашение к вступлению в НАТО уже в этом году. Об этом он сообщил в понедельник, 20 мая, в обращении к участникам Форума “НАТО 2024 и Арктическая Европа”.

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Путин пытается создать "серую зону" в Украине

По словам Литвиненко, несмотря на сложную, впрочем контролируемую ситуацию на фронте, гораздо хуже то, что Россия продолжает атаковать критическую инфраструктуру. Значительные повреждения получают объекты, которые обеспечивают крупные индустриальные города на Востоке и Юге Украины.

Он также напомнил о том, что Путин пытается реализовать свою угрозу по созданию "серой зоны" и продолжает убивать военных, детей, женщин и пожилых людей.

В войне против Украины россияне используют апробированную в Сирии "стратегию провоцирования миграционного кризиса". Чтобы это остановить, украинская армия нуждается в современном оружии в большом количестве.

Речь идет уже не только об Украине, речь идет о будущем Европы. Если сегодня вы не найдете оружие для Украины, завтра будете искать его для себя. И что, думаю, важнее для вас, то умирать будут ваши солдаты. Как сейчас умирают лучшие сыновья и дочери Украины,

– обратился Литвиненко на форуме.

Он также отметил, что Россия планирует не только захватить крупнейшее государство Европы, но и изменить весь мировой порядок. "Место права должна занять сила, место прав человека – произвол, демократию должен заместить авторитаризм. А главное вместо свободы должно прийти рабство", – акцентировал он внимание на целях путинских стратегий в войне против Украины.

Украина нуждается в устойчивом мире на десятилетия

По словам секретаря СНБО, украинская власть четко осознает, что российско-украинская война закончится переговорами. Поэтому государством активно продвигается формула мира президента Зеленского. Литвиненко уверен, что позиция украинской власти будет поддержана на Саммите мира в Швейцарии, который пройдет в июне 2024 года.

"Но мы нуждаемся не в перемирии на 2 года, а в устойчивом мире на десятилетия, который бы сделал возможным развитие Украины. И это вопрос гарантий безопасности", – подчеркнул Литвиненко.

Он отметил, что те соглашения по безопасности, реализующие прошлогоднее заявление G7 – это важный шаг. Но сейчас Украина нуждается именно в гарантиях. Единственные настоящие гарантии пока – это членство в НАТО.

Именно поэтому мы надеемся получить приглашение в Альянс уже на нынешнем Вашингтонском саммите НАТО,

– говорит представитель СНБО.

Он считает, что это "охладит много горячих голов" в России и будет способствовать деэскалации. "Опыт Бухарестского саммита 2008 года четко доказал – в отношениях с Путиным четкая определенность стабилизирует ситуацию, а ее отсутствие – провоцирует Россию на агрессивные шаги", – подытожил Александр Литвиненко.

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