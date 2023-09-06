Здесь развалины и остатки фундаментов, – в Минобороны рассказали о ситуации в Марьинке
Источник:Анна Маляр
На Марьинском направлении украинская армия отражает многочисленные штурмы врага, однако россияне уничтожают город. Этот отрезок фронта остается одним из самых "горячих".
Уже несколько месяцев в новостях сообщают, что на Марьинском направлении продолжаются бои. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что за этими словами стоит ежедневная работа военных.
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Враг стер Марьинку
Анна Маляр также рассказала, что враг все время пытается атаковать украинскую линию обороны и поэтому постоянно обстреливает населенный пункт. По словам Маляр, там теперь только "развалины и остатки фундаментов".
В Марьинке не менее горячо, чем на Бахмутском или Лиманском направлениях,
– написала заместитель главы Минобороны.
Она также отметила, что именно в Марьинке враг совершает одни из самых мощных штурмов, но не может взять ее под контроль, поэтому просто стирает с лица Земли.
Ситуация на фронте: последние новости
- Ситуация на Востоке остается напряженной. Российские оккупанты пытаются применять все силы и средства, которые у них есть. Впрочем, не имеют успеха. Украинские защитники дают россиянам мощный отпор, оккупанты терпят большие потери.
- Украинские военные уже имеют успех в направлении Новопрокоповки, что на южном фронте Спикер Генштаба Павел Ковальчук заявил, что в направлении Работино – Новопрокоповка наши военные имели успех. Сейчас они закрепляются на достигнутых рубежах.
- Также Анна Маляр сообщала, что наступательная операция продолжается на Мелитопольском направлении. ВСУ успехи имели в направлении Новоданиловки. По словам заместителя министра обороны, враг на юге несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, применяет резервы.