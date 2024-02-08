На Западе прогнозируют обвал фронта: действительно ли ситуация угрожающая

Недавно в западных СМИ появился ряд материалов о нехватке людей в ВСУ, что может стать причиной обвала на фронте. Можно по-разному трактовать эту информацию.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович, заметив, что такие материалы можно как угодно расценивать. Это вполне может быть информационное давление на республиканцев, которые затягивают с решением о дальнейшей военной помощи для Украины.

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Кроме того, в других материалах убеждают, что фронт не обвалится. Но может произойти существенная деградация Вооруженных Сил Украины из-за недостатка боеприпасов.

С боеприпасами действительно есть проблемы

Как отметил Попович, Россия имеет значительно большие объемы боеприпасов. По разным данным, оккупанты могут производить около 1,5 – 2 миллиона боеприпасов в год. Сюда можно еще добавить помощь от Северной Кореи. Поэтому сейчас Россия не имеет проблем с боеприпасами.

Были данные, что соотношение снарядов между Силами обороны Украины и оккупантами составляет 1 к 5. Конечно, это средние показатели. Поэтому положение на конкретном участке фронта может отличаться. Важно, что ситуацию можно исправить, но на это нужно время.

Нужно, чтобы Соединенные Штаты наконец смогли принять военную помощь для Украины. Кроме того, Евросоюз уже реализует намерения по увеличению производства боеприпасов. Нужно договариваться и с третьими странами.

Должны наращивать такие возможности. Безусловно надо искать другие источники поступлений. В том числе и по всему миру. Здесь могут сработать и круговые обмены,

– сказал Попович.

Ситуация на фронте: коротко