Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович, зауваживши, що такі матеріали можна як завгодно розцінювати. Це цілком може бути інформаційний тиск на республіканців, які затягують з рішенням щодо подальшої військової допомоги для України.

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Крім того, в інших матеріалах переконують, що фронт не обвалиться. Але може статися суттєва деградація Збройних Сил України через нестачу боєприпасів.

З боєприпасами дійсно є проблеми

Як наголосив Попович, Росія має значно більші обсяги боєприпасів. За різними даними, окупанти можуть виробляти близько 1,5 – 2 мільйони боєприпасів на рік. Сюди можна ще додати допомогу від Північної Кореї. Тому зараз Росія не має проблем з боєприпасами.

Були дані, що співвідношення снарядів між Силами оборони України та окупантами становить 1 до 5. Звісно, це середні показники. Тому становище на конкретній ділянці фронту може відрізнятися. Важливо, що ситуацію можна виправити, але на це потрібен час.

Потрібно, аби Сполучені Штати нарешті змогли ухвалити військову допомогу для України. Крім того, Євросоюз вже реалізовує наміри зі збільшення виробництва боєприпасів. Потрібно домовлятися і з третіми країнами.

Маємо нарощувати такі можливості. Безумовно треба шукати інші джерела надходжень. Зокрема і по всьому світу. Тут можуть спрацювати і кругові обміни,

– сказав Попович.

Ситуація на фронті: коротко