Россияне будут наступать до выборов: офицер ВСУ объяснил, какая ситуация на фронте

Ситуация на фронте остается сложной. Российские оккупанты дальше давят на восточных направлениях, пытаясь достичь какого-то результата до переизбрания Владимира Путина.

Офицер ВСУ, журналист Тарас Березовец очертил ситуацию на фронте 24 Каналу. По его словам, самыми горячими остаются те же направления – Купянское, Лиманское, Бахмутское, Марьинское и Авдеевское.

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"Очевидно, что наступательные действия российских вооруженных сил будут продолжаться как минимум до завершения президентской кампании в России. Почему так – Путину нужно показывать результат, показывать, что он президент воюющей страны", – подчеркнул Березовец.

Россияне пытаются проводить ротацию

Президентские выборы в России пройдут 15–17 марта 2024 года.

Оккупанты осуществляют ротационные мероприятия, но сталкиваются с проблемами. Чтобы привлекать новобранцев к вооруженным силам, враг вынужден прибегать к нетривиальным способам, таким как подбрасывание наркотиков или оружия.

Затем им дают выбор: либо ехать в колонию, либо подписать контракт с вооруженными силами,

– отметил Березовец.

Кроме того, в рядах российских оккупантов усилилось дезертирство. Только за последнее время в России открыли 5 тысяч дел.

Ситуация на Востоке: последние новости

Россияне пытаются наступать на Бахмутском направлении, но без особых успехов. Они перебросили с Юга добровольческие подразделения, что не помогло.

Оккупанты снова активизировались на Авдеевском направлении. Там заметили новые подразделения "Шторм V", которое сформировали из бывших вагнеровцев.

Враг продолжает пытаться прорвать украинскую оборону на Купянском направлении. Но защитники эффективно противодействуют захватчикам.