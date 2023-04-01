Градус ожесточённых боев не снижается: ВСУ показали мощные фото с фронта, куда вернулась зима
Источник:Сухопутные войска ВСУ
Украинские военные продолжают мужественно защищать страну. Никакие погодные условия не становятся для героев помехой.
В Сухопутных войсках Вооруженных Сил Украины обнародовали фото с передовой. Туда на днях, как и на всю территорию Украины, вернулась зима.
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Несмотря на снег и мороз, украинские бойцы защищают государство
В Украину вернулась настоящая зима. Во многих регионах опустилась температура и выпал снег. Передовая не стала исключением.
Даже внезапное возвращение зимы не снижает градус ожесточенных боев на фронте. Воины продолжают свой освободительный труд в любых условиях,
– говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ.
Смотрите фото с передовой / Фото Сухопутные войска ВСУ
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Ситуация на фронте: коротко
- По состоянию на 31 марта российские захватчики сосредоточили свои силы на 5 направлениях. Враг совершает наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
- За сутки 30 марта подразделения Сил обороны Украины отразили более 80 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.
- Кроме того, захватчики продолжают циничные обстрелы украинских городов и сел. В частности, на Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты нанесли огненное поражение более чем 30 населенным пунктам.
- В свою очередь, на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация не имеет существенных изменений. ВСУ не фиксируют никаких признаков формирований наступательных группировок россиян.