В Офисе Президента заявили, что Россия может атаковать и на других направлениях
Приграничные регионы Сумщины и Харьковщины ежедневно страдают от российских обстрелов. Что касается Харьковской области, то сейчас там продолжаются тяжелые бои, но существенно продвижения враг не имеет.
Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, добавив, что на этом участке фронта есть определенные нюансы, связанные с управленческими решениями. В частности, уже известно о смене руководителей на определенных направлениях.
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Россия хочет создать дополнительное давление
По словам Михаила Подоляка, стоит понимать, что наш противник имеет огромное преимущество в ресурсе. Поэтому мы еще можем видеть такие ситуации как в Харьковской области. Главный вопрос заключается в том, как на это отреагировать и быстро перебросить резервы.
Россия будет пробовать атаковать и на других направлениях. Почему? Потому что, обладая преимуществом в определенном ресурсов, надо создавать дополнительное давление, в частности информационно-психологическое. Безусловно, россияне сегодня атакуют еще и Сумскую область,
– рассказал советник председателя ОПУ.
Все видят, как враг уничтожает артиллерией пограничные населенные пункты. Кроме этого, использует авиационные бомбы. Не стоит забывать, что мы воюем с большим, ресурсным государством, поэтому на некоторых направлениях может быть "горячо".
Несмотря на это, сегодня Украина выглядит совсем не так, как в начале полномасштабной войны. Украинские военные, ГУР, Минобороны точно знают, куда мы движемся и что делаем.
Ситуация на Харьковщине: смотрите на карте
"Я хочу подчеркнуть, чтобы мы не имели ни иллюзий, ни большого пессимизма. У России действительно есть определенные ресурсные преимущества – это снаряды и КАБы. Против этого трудно работать, если у нас вообще нет паритетного количества того, что должно быть на поле боя. Но как только Украина получит дополнительные снаряды, а они уже поступают на линию фронта, как только будет иметь возможность контролировать воздух, то ситуация будет выглядеть совсем иначе", – отметил Михаил Подоляк.
Россия это также понимает, поэтому пытается реализовать свой накопленный ресурс. Уже больше года оккупанты хотят сломать нашу оборону на Донецком направлении, но у них ничего не получается, существенных продвижений нет. Сейчас противник решил сосредоточиться на других участках – это стандартная тактика во время больших, интенсивных войн.
Ситуация на Харьковщине: последние новости
- Оккупанты активизировались на севере Харьковской области. После этого возникло немало манипуляций относительно строительства оборонительных рубежей, которые якобы не возведены. В Центре противодействия дезинформации отметили, что на таком отрезке фронта практически невозможно построить фортификацию. Ведь враг сразу бы уничтожил всю технику и инженеров своей артиллерией и дронами.
- Председатель Харьковской ОВА рассказал, что враг продолжает давить. Он атакует на Волчанском направлении и в направлении села Липцы. Оттуда эвакуируют людей. Всего в безопасные места уже вывезли более 5 тысяч граждан. В самом Волчанске из 2500 тысяч осталось только 300 человек.
- Источники 24 Канала сообщают о смене командующего ОТУВ "Харьков". Им стал бригадный генерал Михаил Драпатий. Он будет продолжать выполнять свои обязанности в должности заместителя начальника Генштаба ВСУ, которые перенял в феврале 2024 года. До этого генерал возглавлял оперативную группировку "Херсон". Драпатий известен тем, что в 2014 году вводил свои подразделения в Мариуполь для усиления.