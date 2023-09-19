Предпосылки есть, – Черник предположил, смогут ли ВСУ выйти на Азовское побережье в этом году

У украинских военных достаточно времени, чтобы выйти на Северное Поазовье к дождям. Таким способом удастся перебить логистические пути в оккупированный Крым.

Военный эксперт Петр Черник рассказал 24 Каналу о ситуации на Юге Украины и возможностях наших защитников на этом направлении.

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"Выйти на Северное Поазовье – предпосылки есть, это вполне возможно. Есть еще добрых два месяца, пока сухая почва, по которой может двигаться техника", – отметил Черник.

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Когда ВСУ обрушат южный плацдарм, они смогут перерезать сухопутный коридор в Крым. А уничтожив еще и Керченский мост, оккупированный остров окажется в изоляции – месяца ракетных обстрелов будет достаточно для его освобождения.

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"Мы теперь бьемся не в зоне твердого покрытия, мы ведем классическую войну образца Первой / Второй мировой войны – в поле", – сказал Черник.

Именно поэтому зимой вряд ли будет продвижение – лишь контрбатарейная борьба.

Что происходит на Юге Украины: последние новости

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Силы обороны могут разорвать сухопутное сообщение между Крымом и Россией до зимы. Предпосылкой этому стал частичный прорыв первой оборонительной линии врага на Запорожье.

Военный эксперт Роман Свитан считает, что наши бойцы могут продвигаться на протяжении всей зимы. Для этого нужно выйти на песчаную почву, которая хорошо впитывает влагу и держит гусеничную технику.

К слову, в течение последней недели украинские военные освободили более пяти квадратных километров на Юге. Тем временем российские оккупанты продолжают нести потери.

– это комплекс организационных, разведывательных и огневых мер по уничтожению или подавлению огневых подразделений и пунктов управления противника.