Предпосылки есть, – Черник предположил, смогут ли ВСУ выйти на Азовское побережье в этом году
У украинских военных достаточно времени, чтобы выйти на Северное Поазовье к дождям. Таким способом удастся перебить логистические пути в оккупированный Крым.
Военный эксперт Петр Черник рассказал 24 Каналу о ситуации на Юге Украины и возможностях наших защитников на этом направлении.
К теме Россия готовится к украинскому наступлению на Токмак, – разведка Британии
"Выйти на Северное Поазовье – предпосылки есть, это вполне возможно. Есть еще добрых два месяца, пока сухая почва, по которой может двигаться техника", – отметил Черник.
Что даст выход ВСУ на Азовское побережье: смотрите видео 24 Канала
Когда ВСУ обрушат южный плацдарм, они смогут перерезать сухопутный коридор в Крым. А уничтожив еще и Керченский мост, оккупированный остров окажется в изоляции – месяца ракетных обстрелов будет достаточно для его освобождения.Оперативно о наступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.
Продолжится ли наступление ВСУ зимой
"Мы теперь бьемся не в зоне твердого покрытия, мы ведем классическую войну образца Первой / Второй мировой войны – в поле", – сказал Черник.
Именно поэтому зимой вряд ли будет продвижение – лишь контрбатарейная борьба.Контрбатарейная борьба – это комплекс организационных, разведывательных и огневых мер по уничтожению или подавлению огневых подразделений и пунктов управления противника.
Что происходит на Юге Украины: последние новости
- Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Силы обороны могут разорвать сухопутное сообщение между Крымом и Россией до зимы. Предпосылкой этому стал частичный прорыв первой оборонительной линии врага на Запорожье.
- Военный эксперт Роман Свитан считает, что наши бойцы могут продвигаться на протяжении всей зимы. Для этого нужно выйти на песчаную почву, которая хорошо впитывает влагу и держит гусеничную технику.
- К слову, в течение последней недели украинские военные освободили более пяти квадратных километров на Юге. Тем временем российские оккупанты продолжают нести потери.