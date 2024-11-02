Враг стирает левобережную Купянщину, – Федоренко о целях, которые имеет враг на этом направлении

Ситуация на Купянском направлении обостряются. Сейчас продолжаются активные бои на реке Оскол, ведь россияне имеют целью закрепиться на левобережной части Купянска.

В дальнейшем враг планирует захватить левобережный плацдарм реки Оскол, выйти на Купянск узловой, чтобы впоследствии подготовиться к форсированию Оскола. Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, отметив, какую именно тактику использует противник, чтобы реализовать свои планы.

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Какую тактику использует враг

Противник пытается выполнить задачу – занять хотя бы малейший плацдарм в населенном пункте Кругляковка и надежно закрепиться там. Однако на сегодня, по словам Федоренко, врагу в полной мере сделать это не удалось.

Враг стирает левобережную Купянщину с лица земли. Делает он это по тому же алгоритму, который применял в других местах – в Авдеевке, Волчанске,

– подчеркнул он.

Когда противник не может получить желаемых тактических результатов и несет большие потери, он прибегает к тактике выжженной земли. И под этой выжженной землей он усиливает террор гражданского населения.

Для россиян максимально важно не просто поражать Силы обороны с помощью огневых средств, а сеять смуту внутри Украины и выбивать всех, кто считает себя украинцем,

– подчеркнул командир батальона.

Именно поэтому оккупанты систематически сбрасывают управляемые авиационные бомбы и по левобережью Купянщины, и по правому берегу.

Также враг высокоинтенсивно применяет беспилотные системы. Однако украинские представители противовоздушной обороны достаточно активно сбивают вражеские беспилотники. Также эффективно влияет на врага украинская РЭБ.

Действия украинских сил, к сожалению, не делают невозможным полностью ведение противником разведки. Однако значительное количество средств россияне теряют благодаря влиянию ВСУ,

– отметил Федоренко.

Также активно действуют на Купянском направлении пехотными подразделениями с применением легкобронированной и бронированной техники.

Враг системно наносит массированное огневое поражение, используя авиацию. Также, как отметил он, дополнительно работает его системы реактивного огня "Грады", "Ураганы". Осуществляется противопехотное дистанционное минирование. Кроме того, применяются артиллерийские средства, беспилотные системы, которые воздействуют по украинским оборонительным позициям и огневым средствам.

Параллельно противник пытается волнами совершать ударно-штурмовые действия, привлекая легкобронированную бронированную технику.

Благодаря этой тактике враг, по мнению командира батальона, накапливает силы вблизи передовых позиций и постоянно пытается штурмовать. Однако благодаря системной поддержке украинцев, государственными программами, партнеров, бригады, которые держат отрезок фронта на Купянском направлении удалось существенно приостановить наступление врага.

Также противник несет огромные потери, которые несоизмеримы с тем результатом, который он имеет на поле боя. Однако о стабилизации ситуации пока говорить еще рано. Враг, к сожалению, преобладает и по численности, и по возможностям,

– отметил Юрий Федоренко.

Напомним, что по словам командира отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ Станислава Бунятова, оккупанты получили приказ – "зайти в Купянск". Они пытаются осуществить его, используя силы танковой армии и свежих механизированных подразделений. В то же время с севера россиян сдерживает естественный барьер в виде реки. Однако с юга и востока ситуация сложнее. Враг там, как отметил военный, имеет "незначительные, но систематические продвижения".

Ситуация на Купянском направлении: смотрите на карте