Энтузиастов меньше, – Гуменюк об интенсивности штурмов россиян на левобережье Херсонщины

Украинские силы продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области. Россияне же пытаются выбить наших защитников с этих позиций, прибегая к постоянной тактике.

Об этом 24 Каналу рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, отметив, что россияне применяют штурмы с привлечением большого количества пехоты, которой им не жалко, также у них действует запрет на использования бронетехники. Кроме того, обязательным является хотя бы одно испытание ВСУ на прочность.

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Затишье может быть временным

За минувшие сутки враг смог осуществить только одно штурмовое действие, снова понес потери и вернулся на исходные позиции.

Сейчас видим тенденцию к снижению интенсивности этих штурмов, потому что оккупантам все сложнее находить энтузиастов для того, чтобы "напаковать" новые штурмовые группы,

– отметила начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины.

В то же время снижение интенсивности активности врага может быть временным, пока он не подтянет соответствующие резервы, которые не осведомлены о том, что происходит на этом участке фронта.

"Раньше тоже возникали ситуации, когда происходили провалы в напряженности и россияне усиливали это направление подразделениями с других, в частности с Запорожского или Восточного направлений. Люди, из которых компоновали эти группы, не зная, что их ждет и как будет с возвращением, соглашались на эти штурмы", – объяснила Наталья Гуменюк.

Какая ситуация на фронте: последние новости

За прошедшие сутки (по состоянию на 12 февраля) произошло 100 боевых столкновений по всей линии фронта. Оккупанты нанесли 4 ракетных и 110 авиационных ударов, а также совершили 95 обстрелов из РСЗО по позициям украинских сил и населенным пунктам.

Авдеевское направление остается самым сложным на фронте. ВСУ продолжают сдерживать натиск россиян, которые стремятся окружить Авдеевку. Однако украинские защитники крепко держат оборону и наносят оккупантам сокрушительный ущерб.

За последние сутки на Авдеевском направлении наши воины отбили 23 атаки врага вблизи города и еще 18 атак южнее Тоненького и вблизи Первомайского, Невельского в Донецкой области.

В то же время на Бахмутском направлении ВСУ отбили 19 атак захватчиков вблизи Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки в Донецкой области.

Также россияне в Донецкой области запустили поезд, который имеет длину в 30 километров. Этот "царь-поезд", состоящий из 2100 вагонов, тянется от железнодорожного вокзала в Еленовке до Волновахи. Создание такого поезда имеет целью помешать продвижению украинских сил, ведь сама по себе эта конструкция является отдельной линией обороны. Разрушить такую 30-километровую махину очень сложно.