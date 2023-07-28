Будут зажаты в клещи: военный эксперт оценил действия россиян на Лимано-Купянском направлении

Российские оккупанты продолжают атаковать Купянско-Лиманское направление. Ранее враг сосредоточил там около 100 тысяч личного состава.

Это 24 Каналу прокомментировал военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, россиянам ничего не светит, кроме огромных потерь.

Вашему вниманию ВСУ продолжают сдерживать врага возле Купянска и Лимана: есть успех в наступлении в районе Бахмута

"Они пытаются двигаться в сторону Боровой без наступательных действий на Купянск – это абсолютно бездарная и недейственная тактика. Украинские Силы обороны зажмут их в клещи с обеих сторон", – отметил Селезнев.

Что происходит на Купянско-Лиманском направлении: смотрите видео

К чему стремятся россияне

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что украинские защитники не дают россиянам перехватить инициативу на Лимано-Купянском направлении. Более того, Силы обороны наносят врагу потери.

Говорить о каких-то территориальных достижениях врага можно было бы, если бы он вышел на рубеж вдоль линии берега реки Оскол. Но захватчики не имеют для этого возможностей и технических ресурсов.

Более того, активизация россиян на Лимано-Купянском направлении не стала неожиданностью для Сил обороны. Украинские защитники выстроили мощную линию обороны, завязанную на естественных препятствиях, в том числе высотах. Потому все попытки россиян продвинуться будут безрезультатными.

Что происходит на фронте: последние новости

Украинские военные продолжают освобождать оккупированные территории. Так, вечером 27 июля стало известно о возвращение под контроль Украины Старомайорского Донецкой области. Вместе с ним снова дома уже 10 населенных пунктов на Донетчине и Запорожье.

Продолжаются бои возле Бахмута. Поскольку город практически уничтожен дотла и там не осталось гражданского населения, Силы обороны могут накрывать его кассетными боеприпасами.

Несмотря на успехи украинских защитников, в западной прессе до сих пор раздаются упреки насчет темпов наступления. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Силы обороны делают все от них зависящее.