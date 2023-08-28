ВСУ уже разбивали эти "элитные войска": как оккупанты пытаются спасти ситуацию на Запорожье

Оккупанты перекидывают свои так называемые "элитные войска" на Запорожское направление, чтобы попытаться остановить активное продвижение украинских сил.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал 24 Каналу, что у россиян "элитной" осталась, в том числе, 76-я десантная дивизия, которую они постоянно передвигают с левого фланга на правый. И это свидетельствует о нехватке у противника резервов на оперативно-стратегическом и стратегическом уровнях.

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Пытаются "заткнуть дыры"

Ранее полки 76-й десантной дивизии находились под Кременной, а сейчас их перебрасывают в Запорожскую область для "тушения пожара".

У оккупантов в этом направлении сложилась критическая ситуация в обороне, которая постепенно сыпется. Ведь украинские силы очень давят на врага на Запорожье. Именно поэтому россияне пытаются "заткнуть дыры" своими так называемыми "элитными" войсками,

– подчеркнул военный эксперт.

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Из российских войск десантные дивизии наиболее боеспособны, потому что комплектуются мобилизованными, проходившими военную службу в воздушно-десантных войсках и теми, которые сражались в "горячих точках". Кроме того, их собирают по всей России, чтобы более или менее поддержать боеспособность этих войск.

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"В то же время та самая 76-я дивизия была изначально разорвана ВСУ на правом берегу Днепра в районе Херсона. Затем они ее били вблизи Кременной, впоследствии – под Бахмутом. А сейчас ее перебрасывают на Мелитопольское направление для того, чтобы спасти ситуацию", – отметил Олег Жданов.

Что происходит на Запорожском направлении

На прошлой неделе ВСУ имели успех на этом участке фронта и вошли в село Работино, а впоследствии освободили его.

Сейчас украинские силы продвигаются в направлениях Новопрокоповки и Вербового. А также происходит движение в сторону Токмака.

Также активные действия проходят вблизи Бахмута, где Силы обороны наступают на южном фланге города. А также давят на оккупантов в Клещеевке. Кроме того, наши защитники продвинулись в окрестностях Андреевки.

В то же время в американском Институте изучения войны отметили, что ВСУ имеют значительные тактические успехи в Запорожском направлении. Сейчас они продвинулись через наиболее укрепленные оборонные позиции россиян.

Кроме того, глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли отметил, что Силы обороны проходят именно через основной комплекс оборонных линий оккупантов.