Третья штурмовая бригада "выжгла" врага с посадки: невероятное видео боев под Авдеевкой

В Третьей штурмовой бригаде показали видео, на как их бойцы буквально "выжигают" российских оккупантов с украинской земли. Соответствующее видео было сделано под Авдеевкой.

Россияне продолжают терять под Авдеевкой невероятное количество своих военных. В то же время ВСУ мужественно сдерживают натиск врага.

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Удар по оккупантам

В 3 ОШБр рассказали, что ночью в одной из лесополос вблизи Авдеевки с помощью беспилотника бойцы выследили движение вражеской пехоты. Военные с неба бойцы скорректировали артиллерийский огонь и плотно накрыли посадку, в которой зафиксировали скопление живой силы оккупантов.

Выжженная земля и остатки пехоты противника – уничтожение врага на Авдеевском направлении бойцами 1-го САДн "Команды Выстрел",

– добавили в Третьей штурмовой.

Ликвидация российских оккупантов под Авдеевкой: смотрите видео

Ситуация возле Авдеевки