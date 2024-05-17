Ожидаем еще большего нашествия врага: воин ВСУ спрогнозировал ближайшие месяцы в Донецкой области
На Покровском направлении в районе Очеретино удалось остановить продвижение россиян. Однако в ближайшем месяце возможно подтягивание врагом подразделений и попытка прорвать Часов Яр, чтобы продвинуться в направлении Константиновка – Покровск.
Боец ВСУ Евгений Иевлев рассказал 24 Каналу, что россияне прилагают усилия уже более двух лет, потому что десятки раз у них все пошло не по плану. Так, они поставили перед собой цель до 9 мая захватить небольшой городок Часов Яр, но он до сих пор стоит и враг его взять не может.
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Надо готовиться к усилению атак
Евгений Иевлев отметил, что ожидается, что в течение ближайшего месяца оккупанты будут подтягивать подразделения и делать все для того, чтобы продвинуться в направлении Константиновка – Покровск. Враг будет пытаться сомкнуть кольцо, если они прорвут Часов Яр и будут двигаться с Очеретино на Покровском направлении.
На сегодня линия более-менее стабилизирована, однако на войне невозможно занять позиции и считать, что здесь больше никто не пройдет. Это человеческие жизни, и у врага достаточно такого оружия как КАБы, ФАБы, которые при прилете в блиндажи или любые фортификационные сооружения оставляют под собой пропасть 3 на 3 метра и глубину 5 метров. Поэтому ни одна фортификация против КАБа там не сработает,
– подчеркнул боец ВСУ.
Он добавил, что хоть наступление россиян и остановлено, надо готовиться к усилению атак и тому, что они захотят захватить как можно больше территории Донецкой области. И все это – чтобы подойти к мирным переговорам, которые якобы хочет провести Владимир Путин, с более сильными позициями.
Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте
"Мы ожидаем еще большего нашествия и на Горловском направлении, и в направлении Покровска, и в направлении смыкания кольца, чтобы окружить наши группировки войск", – подытожил Евгений Иевлев.
Ситуация в Донецкой области: последние новости
- Владимир Путин поставил своим войскам конкретную задачу – захватить Константиновку, Краматорск и Славянск. Его интересует полная оккупация Донецкой области. Но оккупантам пока не удается выполнить его приказ. Сейчас россияне используют удары для отвлечения внимания, чтобы ВСУ переместили войска, сняли резервы, и, возможно, отказались наносить удары на Востоке.
- Сейчас российские войска больше всего давят на Краматорском и Покровском направлениях Донецкой области. Если россиянам удастся захватить Покровск, они смогут зайти в тыл сразу нескольких населенных пунктов, а некоторые из них окажутся в окружении.
- Оккупантам пока не удалось захватить Часов Яр, где они смогли бы сформировать плацдарм для дальнейшего перехода на штурм Константиновки. Для этого им нужно зайти в жилую застройку в один из микрорайонов Часов Яра и вытеснить украинские подразделения за канал "Северский Донец – Донбасс" возле Ивановского и Клищеевки – Андреевки, где боевые действия вообще не стихают.
- В общем оккупанты пытаются обойти Часовой Яр. Сверху идут атаки через населенный пункт Богдановское. Снизу – через Ивановское. Цель оккупантов – перерезать логистические пути к Часовому Яру, но пока существенных успехов у них нет.