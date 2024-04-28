Насколько быстро можно стабилизировать фронт: военный эксперт сказал, что поможет ВСУ

Продвижение российских оккупантов происходит из-за задержки помощи Украине от США и нехватки боеприпасов в ВСУ. Также на это влияет нехватка людей в Силах обороны.

Однако все равно еще рано говорить о стабилизации фронта, ведь еще на время врагу хватит ресурсов для наступления. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт из Израиля Давид Гендельман.

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Наступательного потенциала врагу пока хватит

Давид Гендельман отметил, что продвижение россиян в последние месяцы не очень велико, если учитывать формат войны, который длится последние полтора года. Продвижение врага одновременно на нескольких направлениях происходит прежде всего из-за нехватки снарядов и людей на фронте.

На нехватку артиллерийских боеприпасов и определенное вооружение повлияла задержка помощи от США. Сейчас Конгресс проголосовал за пакет помощи, а американский президент Джо Байден подписал его. Возможно, в течение мая можно будет увидеть какие-нибудь поставки от США.

Закон о мобилизации принят и вступит в силу 18 мая. Пока на фронте не появится достаточное количество мобилизованных украинцев, вряд ли удастся стабилизировать ситуацию в поле боя.

Можно сказать, что пока вряд ли можно ожидать краха фронта, большого прорыва. Но учитывая, что практически каждый день на нескольких участках фронта есть хоть какое-то российское продвижение, пока рано говорить о стабилизации,

– сказал военный эксперт.

По его словам, пока рано говорить о том, что в ближайшее время украинская армия везде остановит продвижение оккупантов. На какое-то время российского наступательного потенциала еще хватит.

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