Окружение уже задумывается о будущем без Путина: как может происходить развал России
В России будут нарастать деструктивные процессы, которые могут привести к распаду. А окружение Путина точно задумывается о том, что будет после него.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валентин Гладких, заметив, что в окружении Путина будет нарастать борьба относительно того, кто будет его преемником. И российский президент тоже не может не понимать, что его близкий круг задумывается о будущем без него.
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Какое будущее может ждать Россию
Как подчеркнул Гладких, вероятнее всего, в России будут усиливаться центробежные тенденции в разных регионах. Местные элиты все больше будут стремиться к самостоятельной политике. Все это будет происходить на фоне проблем управления на уровне государства.
Будет нарастать дисфункциональность управления. Ведь в современном мире нельзя эффективно управлять исключительно репрессивными инструментами. Будет усугубляться социально-экономическая ситуация и нарастать недовольство. Этим попытаются воспользоваться определенные силы, которые захотят конвертировать все в достижение политических целей.
– сказал Гладких.
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Кроме того, в России уже усугубляется криминогенная ситуация. Чрезвычайно часто появляются новости, что оккупанты совершают преступления после возвращения из войны. Все эти процессы приведут к тому, что регионы станут отдаляться от центра.
Думаю, что местные элиты созревают к тому, что окно возможностей открывается. По крайней мере, регионы будут приобретать номинальную зависимость. Как это происходит в Чечне. Насколько федеральный центр контролирует Чечню? Или это Чечня использует сейчас федеральный центр, чтобы удовлетворять свои потребности? Такие "коза ностры" в России будут возникать все чаще,
– объяснил Гладких.
Война в Украине: коротко
- С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 337 тысяч личного состава. Также украинские военные уничтожили 5626 танков, 10508 боевых бронированных машин, 8057 артиллерийских систем, 919 РСЗО.
- 7 декабря наши защитники уничтожили вражеский транспортный вертолет. Он находился на земле – и туда попала ракета из HIMARS.
- Нацгвардейцы уничтожили российский зенитный ракетный комплекс нового поколения С-350 "Витязь". Случилось это в Херсонской области.