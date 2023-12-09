Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валентин Гладких, заметив, что в окружении Путина будет нарастать борьба относительно того, кто будет его преемником. И российский президент тоже не может не понимать, что его близкий круг задумывается о будущем без него.

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Какое будущее может ждать Россию

Как подчеркнул Гладких, вероятнее всего, в России будут усиливаться центробежные тенденции в разных регионах. Местные элиты все больше будут стремиться к самостоятельной политике. Все это будет происходить на фоне проблем управления на уровне государства.

Будет нарастать дисфункциональность управления. Ведь в современном мире нельзя эффективно управлять исключительно репрессивными инструментами. Будет усугубляться социально-экономическая ситуация и нарастать недовольство. Этим попытаются воспользоваться определенные силы, которые захотят конвертировать все в достижение политических целей.

– сказал Гладких.

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Кроме того, в России уже усугубляется криминогенная ситуация. Чрезвычайно часто появляются новости, что оккупанты совершают преступления после возвращения из войны. Все эти процессы приведут к тому, что регионы станут отдаляться от центра.

Думаю, что местные элиты созревают к тому, что окно возможностей открывается. По крайней мере, регионы будут приобретать номинальную зависимость. Как это происходит в Чечне. Насколько федеральный центр контролирует Чечню? Или это Чечня использует сейчас федеральный центр, чтобы удовлетворять свои потребности? Такие "коза ностры" в России будут возникать все чаще,

– объяснил Гладких.

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