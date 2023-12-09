Про це 24 Каналу розповів політолог Валентин Гладких, зауваживши, що серед оточення Путіна наростатиме боротьба щодо того, хто буде його наступником. І російський президент також не може не розуміти, що його близьке коло замислюється про майбутнє без нього.

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Яке майбутнє може чекати на Росію

Як наголосив Гладких, найімовірніше, в Росії посилюватимуться відцентрові тенденції в різних регіонах. Місцеві еліти все більше прагнутимуть до самостійної політики. Все це відбуватиметься на тлі проблем з управлінням на рівні держави.

Буде наростати дисфункціональність управління. Адже в сучасному світі не можна ефективно керувати винятково репресивними інструментами. Буде погіршуватися соціально-економічна ситуація та наростати невдоволення. Цим спробують скористатися певні сили, які захочуть конвертувати все у досягнення політичних цілей,

– сказав Гладких.

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Крім того, в Росії вже погіршується криміногенна ситуація. Надзвичайно часто з'являються новини, що окупанти скоюють злочини після повернення з війни. Всі ці процеси приведуть до того, що регіони стануть віддалятися від центру.

Думаю, що місцеві еліти дозрівають до того, що вікно можливостей в них відкривається. Принаймні регіони будуть набувати номінальної залежності. Як це відбувається в Чечні. Наскільки федеральний центр контролює Чечню? Чи це Чечня зараз використовує федеральний центр, щоб задовільняти свої потреби? Такі "коза ностри" в Росії виникатимуть все частіше,

– пояснив Гладких.

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