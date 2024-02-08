Россия начала менять нефть на бананы из Индии: зачем там придумали такую схему
Россия собирается закупать в Индии бананы. Так они пытаются хотя бы как-то "вытянуть" собственные деньги, которые там "застряли".
Об этом 24 Каналу рассказал доктор экономических наук Игорь Липсиц, заметив, что Индия еще с начала полномасштабной войны купила много российской нефти. Но компании страны-агрессора не имеют возможности принимать оплату в долларах или евро.
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Поэтому на счетах компаний накопились огромные суммы в индийских рупиях. И Россия до недавнего времени не понимала, как их тратить.
Теперь будут бананы
Как отметил Липсиц, Индия также не давала выводить эти деньги в Россию или продавать ее на российском рынке. Поэтому Кремль панически пытался сделать хоть что-то, чтобы вывести оттуда деньги.
Индия предложила инвестировать российские рупии обратно в экономику Индии. Россия пыталась найти натуральный продукт, который можно было бы привезти. Вот выбрали и бананы. Была также история с яйцами. Хотели яйца возить из Индии. Я еще удивился, какая тут транспортная схема будет,
– сказал Липсиц.
Так Россия постепенно движется к прошлому и вводит систему бартера. Там буквально начали менять нефть на индийские бананы.
Ситуация в России: кратко
- С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 392 тысяч личного состава. К примеру, только за 7 февраля эта цифра выросла на 910 оккупантов.
- Также Россия потеряла 6383 танков, 11899 боевых бронированных машин, 9411 артиллерийских систем, 980 РСЗО, 666 средств ПВО, 332 самолета, 325 вертолетов, 7191 беспилотник оперативно-тактического уровня и т.п.
- Еврокомиссия требует согласованного плана от других представителей ЕС по противодействию продажи товаров россиянам. Ведь они используют их для продолжения военных действий.