На контакте с военным руководством: Зеленский заявил о "новых подходах" в Авдеевке

Украинские военные удерживают Авдеевку в сверхтяжелых условиях. Но военное командование контролирует ситуацию и применяет новые подходы.

Об этом заявил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом, передает 24 Канал. Как известно, президент Украины прибыл в Берлин в рамках своего "европейского турне".

Вашему вниманию В Авдеевке нет заблокированных украинских подразделений, – Тарнавский

"Я не буду говорить, какие новые подходы они (украинское военное руководство – 24 Канал) применяют. Их задача – делать все, чтобы защитить прежде всего наших людей", – отметил Зеленский.

Президент также добавил, что находится на постоянном контакте с украинским командованием и детально понимает, что происходит в Авдеевке.

Нужно обходиться как можно меньшими потерями

Командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский заявил о решении оставить позицию "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки.

Украинские военные героически удерживают оборону, не давая врагу продвигаться. Но жизнь защитников должна быть в приоритете.

Это главный сигнал от меня: наши военные – это самое главное, что у нас есть. Это и есть наше главное оружие,

– подчеркнул Зеленский.

Ситуация в Авдеевке: последние новости

Для усиления обороны Авдеевки туда перебросили Третью штурмовую бригаду. Бойцы уже провели рейд и поразили две вражеские бригады.

Силам обороны Украины приходится 24/7 отражать вражеские штурмы, которых бывает более 50 только в светлое время суток. Более того, на некоторых участках защитники отбиваются на 360°.

Украинские военные вынуждены удерживать оборону в условиях тотальной нехватки боеприпасов. Критическая ситуация обусловлена задержанием западной помощи, в частности от США.

Аналитики ISW считают, что в случае захвата Авдеевки Россия не будет иметь оперативного успеха – только политический и медийный.