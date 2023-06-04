Враг в оцепенении ждет дальнейших действий ВСУ, – Череватый объяснил значение обороны Бахмута

Украинские защитники на Бахмутском направлении показали свою сталь и мощь. Российские оккупационные войска потеряли более 20 тысяч своих бойцов, не достигнув за 10 месяцев поставленной цели.

Россияне были убеждены, что после отхода ВСУ из Лисичанска и Северодонецка они смогут беспрепятственно зайти в Бахмут, Константиновку, Славянск и Краматорск. Об этом 24 Каналу рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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Как ВСУ удалось удержать Бахмут

Сергей Череватый подчеркнул, что оккупанты не были готовы к тому, что украинские военные построят эшелонированную оборону, применяя все новейшие средства. Таким образом, они фактически оказались в ловушке.

Добавился еще субъективный фактор амбиций Евгения Пригожина, который сказал, что он монополист и покажет, как по-настоящему нужно воевать,

– добавил он.

По его словам, кадровые изменения среди российского военного руководства не смогут выбить из их голов советскую идеологию. Тем более что каждое громкое заявление сопровождалось провалом с большим количеством потерь среди личного состава.

"Более 20 тысяч только летальных потерь. В Афганистане было 15 тысяч потерь за 10 лет", – объяснил он.

Такого результата удалось достичь благодаря сверхмощной операции, в ходе которой были скованы силы врага и разбита одна из мощнейших сил – ЧВК "Вагнера".

Враг в оцепенении ждет дальнейших действий ВСУ,

– зазначил он.

ВСУ совершили подвиг, уничтожив боевой потенциал противника и выиграв время для подготовки. Теперь же противник застыл в ожидании дальнейших сокрушительных действий украинской стороны.

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