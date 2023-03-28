Не могут продвинуться: боец ВСУ рассказал, что сдерживает россиян в Бахмуте

На самом горячем Бахмутском направлении продолжаются оборонительные бои. В частности, украинские военные имеют определенные успехи.

Об этом 24 Канала рассказал военнослужащий Петр "Стоун" Волощенко. По его словам, в этом нашим военным помогает город.

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ВСУ берегут своих

На Бахмутском направлении российские военные сосредоточили свои удары на юго-востоке, в районе "самолет" - памятника-символа Бахмута, который взорвали оккупанты.

За "самолетом" есть дома со стенописями, бои идут у этих многоэтажек. Дома и улицы там переходят из "рук в руки",

– рассказал Петр Волощенко.

Он добавил, что задача россиян там – выйти на Юбилейный район, где есть рынок, в который недавно попал снаряд. Следует заметить, что этот рынок работал до последнего.

Военный сообщил, что оккупационные войска имеют определенные успехи в районе Забахмутки, потому что идет немного по склону и там расположены однотипные сельские дома, которые легко уничтожить и соответственно продвинуться по этой местности. Украинские военные пытаются сохранить максимальное количество воинов, поэтому не могут оставаться на открытой территории без укрытия.

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Продвижение россиян замедлилось

Впрочем, сейчас российские военные несколько "забуксовали", отметил "Стоун". Все потому, что они уперлись в миникрепости – укрепрайоны, где дома служат контрольными наблюдательными пунктами (КСП). Там хорошо просматривается передвижение любых ходящих в разведку групп.

"Интересно заметить, что россияне туда (в укрепрайоны – 24 Канал) заходят, вокруг ведется стрелковый бой даже из тяжелых пулеметов. Наши ребята изрядно отрабатывают по ДРГ", – подчеркнул военный.

Он добавил, что в Бахмуте чаще всего ведутся ситуативные бои, в которых украинские военные уничтожают российских захватчиков.

Как карты боевых действий иногда искажают информацию

Стоит отметить, что онлайн карты боевых действий часто могут показывать, что россияне находятся в конкретных районах города, хотя это часто не означает, что враг там закрепился. Туда могла зайти штурмовая группа, которую ВСУ пришлось отбивать.

Все уже кричат, что вроде бы север Бахмута и завод АЗОЦМ захватили, хотя это пока не так. Наши ребята сегодня отрабатывали даже по Ягодному, а карта показывает, что все "красное" и они (русские – 24 Канал) туда зашли,

– подчеркнул Петр Волощенко.

Он призвал "не вестись" на недостоверную информацию.

Кто сейчас воюет в Бахмутском районе

Военнослужащий также сообщил, что сейчас в Бахмуте нет "мужественных бородатых подразделений", записывавших видео из центра города. Их уже нет и во Временном Яру в Бахмутском районе.

"Сейчас там идут в бой "парашютисты". Это даже не "отмороженные" штурмовики. Это "парашютисты-десантники", которых готовили разве что нырять в фонтаны и бить бутылки об голову", – отметил Волощенко.

Тактика оккупантов помогает ВСУ. Стоун рассказал, что россияне идут вперед и гибнут, а их командиры не говорят, что квадрат простреливается, и бросают в бой новых. Из-за этого несколько остановилось наступление вражеских войск.

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