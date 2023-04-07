В центре Бахмута идут самые ожесточенные бои: Жданов оценил шансы ВСУ удержать город
Российские захватчики не оставляют попыток взять Бахмут. Тем не менее, украинские военные еще не отошли от центра города и продолжают героически держать оборону.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его мнению, украинские военные могут захватить инициативу и удержать город.
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Ситуация сложная, но контролируемая
Британская разведка утром 7 апреля сообщила о том, что российские войска восстановили определенный импульс в сражении за Бахмут. Олег Жданов рассказал, что на южном и северном флангах Бахмута ситуация очень тяжелая, но стабильная. В "серой зоне", где продолжаются основные боевые действия, линия фронта не двигается.
В центре Бахмута мы, к сожалению, наблюдаем постепенное продвижение русских войск в сторону западной части города. На сегодня можем констатировать, что центр Бахмута перешел под контроль оккупантов,
– сообщил Жданов.
Впрочем, от центра города украинские военные еще не отошли. Сейчас там продолжаются самые ожесточенные бои. Вопреки тому, что западные аналитики свидетельствовали о захвате россиянами 65% территории города, основную его часть, а именно жилищную застройку, все же контролируют силы обороны Украины.
Олег Жданов о ситуации в Бахмуте: смотреть видео
ВСУ может удержать город
По мнению Олега Жданова, у ВСУ есть большие шансы получить город. Вероятно, это будет происходить в дальнейшем. Сейчас в основной части Бахмута, в плотной жилой застройке продолжаются самые ожесточенные бои, поэтому дальнейшее продвижение войск противника будет крайне тяжелым. В контроле над городом нашим военным будет помогать авиаразведка.
По мнению военного эксперта, все будет полагаться на пехоту.
"Что касается артиллерии, она будет выполнять свою задачу в плане огневой поддержки. В основном она держит фланги и частично поддерживает наши войска в центре, потому что там будет плотно проходить линия боевого столкновения", – отметил Жданов.
Он также предположил, что в городе могут появиться минометные подразделения, как это произошло в Авдеевке.
Потери россиян возрастут
В начале обороны Бахмута потери украинской армии были 1:7. То есть на одного нашего утраченного бойца Россия теряла семь. Когда бои шли в промзоне, эта цифра изменилась до 1:5.
Я думаю, что когда мы начнем боевые действия в районе жилой застройки, потери противника возрастут в нашу пользу. Мы можем вернуться к соотношению 1:7 или более,
– подчеркнул Жданов.
Все потому, добавил военный эксперт, что ведение штурмовых действий заранее предполагает большие потери.
Ситуация в Бахмуте: главное
- Владелец ПИК "Вагнера" Евгений Пригожин распространил видео, где утверждает, что его боевики якобы захватили городскую администрацию Бахмута. Впрочем, это фейковая информация.
- Это подтвердил и представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, заявления вагнеровцев – ложь, а они еще далеки от взятия города. А незадолго после этого и сам Пригожин "переобулся" и сказал, что украинские военные никуда не ушли из Бахмута.
- Кроме того, Череватый рассказал, что потери россиян на Бахмутском направлении превышают украинские местами в несколько раз. Поэтому ППК "Вагнера" усиливают мотострелковыми и воздушно-десантными подразделениями.