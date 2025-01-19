Задание, чтобы их вообще не было: военнослужащий ВСУ объяснил, что такое боевое столкновение

В информации, поступающей с фронта, постоянно фигурирует понятие "боестолкновение". В частности, в сводках Генштаба ежедневно сообщается, сколько боестолкновений произошло на фронте вообще и на каждом направлении отдельно.

Политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов рассказал 24 Каналу, что означает понятие единица "боевого столкновения". К слову, за прошедшие сутки в целом произошло 199 боевых столкновений.

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Враг несет 90% потерь во время продвижения

Сазонов отметил, что боевое столкновение – это сам факт штурма и стрелкового боя, или когда украинские силы штурмуют, или противник атакует позиции ВСУ.

Я прохожу службу в роте огневой поддержки 41 бригады. Наша задача заключается в том, чтобы боестолкновений не происходило – чтобы враг до наших позиций не доходил, чтобы наша пехота не имела никакой работы, чтобы превратить пехоту, условно говоря, на людей, которые "сидят в окопах и пьют кофе",

– подчеркнул военнослужащий ВСУ.

Задача заключается в том, чтобы когда враг попытается сунуться к нашим позициям, чтобы по нему отработала артиллерия, ракеты, ракетные системы залпового огня. Когда он приблизится – должны работать наши минометы, пулеметы, дроны.

Примерно 90% потерь врага происходит во время его продвижения к нашим позициям. Именно поэтому россияне пытаются как можно быстрее это делать, используя бронетехнику, обычные машины, баги, мотоциклы. Они перебираются по одному, по два – по "зеленкам", по посадкам, рассчитывая на то, что ни арта, ни миномет не будет работать по одному врагу. Максимум, что может – это сбросят с дрона гранату на них,

– подчеркнул политолог.

Кроме прямых боестолкновений, по его словам, очень много классной работы выполняют украинские ракетчики, артиллеристы, пилоты дронов, которые наносят удары по расположению противника, по его пунктам связи, по штабам, ликвидируя его еще до того, как он вступил в бой.

"Это очень важно, и очевидно, что сегодня стало легче по КАБам именно потому, что наши ракеты и дроны разносят их склады на территории России", – заметил Сазонов.

К слову. В Донецкой области враг использует трубы канала "Северский Донец – Донбасс", чтобы накапливать там силы, а затем перемещаться ближе к украинским позициям. В то же время наши операторы дронов фиксируют передвижения противника и пытаются нанести удар по нему.

Какая ситуация в Часовом Яру: смотрите на карте

Часов Яр выглядит очень печально

Сейчас сложная ситуация наблюдается в районе Часового Яра. В то же время она очень динамично меняется. По словам военнослужащих ВСУ, в городе продолжаются уличные бои.

Там на самом деле за 1 – 2 часа могут немного меняться тактические позиции. Трудно сказать, где кто сейчас находится. Потому что и украинские диверсионные группы просачиваются в тыл врага, отрезая его. И противник так же работает и разрушает Часов Яр, который выглядит очень печально. Его сносят очень плотно и давно,

– отметил Кирилл Сазонов.

Напомним, что в Часовом Яре 24 ОМБр сопротивляется российским десантникам, которые пытаются штурмовать в районе стадиона "Авангард". Оккупанты пробуют прорваться в микрорайоны города, в частности Новосеверный и Шевченко, но 24 ОМБр активно уничтожает технику россиян.