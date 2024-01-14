Почти все дома пострадали, – журналистка о масштабах разрушений Херсона от обстрелов

Херсон дальше страдает от российских обстрелов, в результате чего там много разрушений и повреждений. Однако в прифронтовом городе все равно остаются люди, которые поддерживают в нем жизнь.

Журналистка 24 Канала Евгения Вирлыч рассказала о ситуации в Херсоне. По ее словам, есть здания и объекты, в которые россияне попадали по нескольку раз.

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"Была такая информация, что в Херсоне почти нет или нет многоэтажек, где бы не были повреждены окна", – отметила Вирлич.

Но спасатели делают все возможное, чтобы обезвредить последствия вражеских атак. Прежде всего, они стараются как можно быстрее закрыть окна и крыши.

Кроме того, очень пострадали объекты культурного наследия и культурные объекты в целом. Так, оккупанты уничтожили самую большую библиотеку области, которую прицельно обстреливали год подряд.

Несмотря на все, в Херсоне продолжается жизнь

С первого взгляда можно увидеть, что Херсон – это прифронтовой город. Город, который постоянно обстреливают. Однако его жители не опускают руки, бизнес работает – и город живет, несмотря ни на что.

Благодаря тому, что люди все же остаются и жизнь продолжается, не так страшно, как могло быть,

– подчеркнула Вирлич.

Обстрелы Херсона: последние новости

В результате вражеской атаки 31 декабря в Херсоне погиб подросток, еще один ребенок получил ранения. В общей сложности пострадали 11 человек.

Вечером 28 декабря после российского обстрела в Херсоне частично исчез свет. Враг бил из оккупированного левого берега.

Одна из самых масштабных атак оккупантов по Херсону за 2023 год была 26 декабря. Тогда враг ударил по железнодорожному вокзалу, где находились около 140 гражданских.

Президент Владимир Зеленский заявил, что дополнительные системы ПВО от партнеров могут обезопасить, в частности, украинцев в Херсоне.