Почти все дома пострадали, – журналистка о масштабах разрушений Херсона от обстрелов
Херсон дальше страдает от российских обстрелов, в результате чего там много разрушений и повреждений. Однако в прифронтовом городе все равно остаются люди, которые поддерживают в нем жизнь.
Журналистка 24 Канала Евгения Вирлыч рассказала о ситуации в Херсоне. По ее словам, есть здания и объекты, в которые россияне попадали по нескольку раз.
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"Была такая информация, что в Херсоне почти нет или нет многоэтажек, где бы не были повреждены окна", – отметила Вирлич.
Но спасатели делают все возможное, чтобы обезвредить последствия вражеских атак. Прежде всего, они стараются как можно быстрее закрыть окна и крыши.
Кроме того, очень пострадали объекты культурного наследия и культурные объекты в целом. Так, оккупанты уничтожили самую большую библиотеку области, которую прицельно обстреливали год подряд.
Несмотря на все, в Херсоне продолжается жизнь
С первого взгляда можно увидеть, что Херсон – это прифронтовой город. Город, который постоянно обстреливают. Однако его жители не опускают руки, бизнес работает – и город живет, несмотря ни на что.
Благодаря тому, что люди все же остаются и жизнь продолжается, не так страшно, как могло быть,
– подчеркнула Вирлич.
Обстрелы Херсона: последние новости
- В результате вражеской атаки 31 декабря в Херсоне погиб подросток, еще один ребенок получил ранения. В общей сложности пострадали 11 человек.
- Вечером 28 декабря после российского обстрела в Херсоне частично исчез свет. Враг бил из оккупированного левого берега.
- Одна из самых масштабных атак оккупантов по Херсону за 2023 год была 26 декабря. Тогда враг ударил по железнодорожному вокзалу, где находились около 140 гражданских.