Испугалась и уехала, – мэр Мелитополя рассказал, как силы сопротивления пришли в гости к коллаборантке

Коллаборанты, участвующие в псевдовыборах на оккупированных территориях, чувствуют себя все тревожнее. Так, одна из так называемых квартальных неожиданно сбежала из Мелитополя в Крым.

Мэр Мелитополя Иван Федоров сказал 24 Каналу, что предательница это сделала, чтобы не принимать в гостях украинские силы сопротивления

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"Несколько дней назад к одной из квартальных наши силы сопротивления пришли в гости. И так пришли, что она испугалась, выехала в оккупированный Крым и боится возвращаться в Мелитополь", – рассказал Федоров.

По его словам, более 3 тысяч человек участвуют в организации фейковых выборов. Но на самом деле это небольшое число, потому что на временно оккупированной территории осталось более 300 тысяч человек.

Как проходят "выборы" в Мелитополе

Ранее Иван Федоров рассказал, что оккупанты ходят по домам людей и заставляют их голосовать. Как известно, вместе с квартальными ходят вооруженные "ополченцы".

Очевидно, что 99% наберет "Единая Россия". В списке из Мелитополя 60 кандидатов, по меньшей мере 28 из которых – неместные. Так враг пытается поставить на руководящие должности своих людей.

Что происходит в Мелитополе: последние новости

Как известно, 28 августа Силы обороны освободили Работино на Запорожье. Село может стать плацдармом для продвижения на Мелитополь – логистического и административного центра врага.

Осознавая риски, оккупанты пытаются укрепиться. Они свозят на Запорожское направление технику и личный состав. Однако им это не поможет.

Во враждебном тылу продолжается цветение "хлопка". Так, вечером 4 сентября произошли взрывы в районе Веселого, что в 50 километрах от Мелитополя.

Россия объявила 10 сентября "единственным днем голосования", однако решила растянуть этот процесс, чтобы охватить больше людей. Фактически ящик для бюллетеней начали носить еще с 31 августа.