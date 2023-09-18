Враг имеет немало ресурсов, – Селезнев предположил, какие действия совершает Россия в районе Токмака

Россияне создают вторую линию обороны на Юге вокруг города Токмак. Удерживает ее 58-я общевойсковая армия оккупантов. На этом участке фронта они строят укрепления, дополнительные блокпосты, устанавливают противотанковую оборону типа "еж" и копают новые траншеи.

Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал 24 Каналу, что на направление Токмака враг переместил подразделения не менее 4 воздушно-десантных дивизий. В частности одна из них самая известная – так называемая "Псковская" 76-я воздушно-десантная дивизия.

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Действуем системно и последовательно

Враг накапливает ресурсы не только для того, чтобы остановить украинское движение вперед в сторону Токмака, но и пытается в рамках собственных контратак коренным образом изменить обстановку на этом участке фронта, отодвинув наши подразделения в сторону Работино и даже севернее.

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"Однако вряд ли врагу это удастся, потому что украинская армия действует системно и последовательно", – отметил военный эксперт.

Силы обороны не только занимают определенные рубежи и позиции, но и надежно закрепляются на них и только после того отчитываются, что взяли под контроль. Далее держатся, закрепляются и ведут действия по стабилизации ситуации на этом участке фронта.

Военный эксперт рассказал о ситуации в направлении Токмака: смотрите видео

Однако враг имеет немало ресурсов, и он будет пытаться эти ресурсы трансформировать в территориальные достижения. В любом случае враг сосредоточил в рамках так называемой "СВО" 420 тысяч своих воинов,

– подчеркнул Владислав Селезнев.

Кроме того, сейчас происходит перемещение некоторых подразделений из состава 25-й армии с территории России. Она была создана недавно и еще не прошла этап боевого слаживания. Но враг очень торопится и отправляет на фронт неподготовленные подразделения.

"Конечно эти подразделения понесут потери, но каждая ликвидированная российская единица всегда связана с невероятной доблестной победой наших воинов", – уверен военный эксперт.

Какая ситуация на фронте: важное

Начальник пресс-службы Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш заметил, что на Лимано-Купянском направлении враг построил достаточно мощную оборону, потому что имел не это время. Однако на Бахмутском направлении их оборона слабее. Ведь у россиян из-за продолжающихся с зимы постоянных боев надежно укрепиться на этом участке фронта не было времени.

В то же время за прошедшие сутки на Бахмутском направлении украинские силы отбили 13 атак противника вблизи Клещеевки. Оккупанты попытались прорвать оборону наших сил в районах Курдюмовки и Андреевки. Однако не имели успехов.

Также аналитики американского Института изучения войны подчеркнули, что ВСУ наверняка совершили прорыв вдоль линии обороны врага в направлении Работино и сейчас расширяют плацдарм. Более того, наши силы продолжают наступать вдоль оборонной линии к западу от Вербового.