Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, отметив, что в России участилась критика на действующего министра обороны России. Украине будет выгодно, если в ведомстве расшатают ситуацию.

К теме Из рук Путина выбили главный козырь: что скрывает новая истерическая речь диктатора о войне

Почему критикуют Белоусова?

Как отметил Андрющенко, Белоусова критикуют из-за того, что в России так и не создали собственные беспилотные системы как отдельный род войска. Также тамошние пропагандисты жалуются на бюрократию и много лжи.

Обратите внимание! В России неоднократно рассказывали о том, что захватили Купянск Харьковской области. А один из тамошних генералов уже даже получил за это награду. Хотя Силы обороны Украины контролируют город.

Несмотря на это, стоит осознать, что в Кремле не осталось так называемых "башен мира". Тамошняя власть полностью поддерживает продолжение войны. Поэтому Украине и выгодны различные разборки у врага.

Эти все разборки и дестабилизации – это хорошо. Тогда у них на фронте будет меньше скоординированности в течение определенного времени. Должны их расшатывать,

– сказал Андрющенко.

Ситуация в России: кратко