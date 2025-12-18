Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, отметив, что в России участилась критика на действующего министра обороны России. Украине будет выгодно, если в ведомстве расшатают ситуацию.
К теме Из рук Путина выбили главный козырь: что скрывает новая истерическая речь диктатора о войне
Почему критикуют Белоусова?
Как отметил Андрющенко, Белоусова критикуют из-за того, что в России так и не создали собственные беспилотные системы как отдельный род войска. Также тамошние пропагандисты жалуются на бюрократию и много лжи.
Обратите внимание! В России неоднократно рассказывали о том, что захватили Купянск Харьковской области. А один из тамошних генералов уже даже получил за это награду. Хотя Силы обороны Украины контролируют город.
Несмотря на это, стоит осознать, что в Кремле не осталось так называемых "башен мира". Тамошняя власть полностью поддерживает продолжение войны. Поэтому Украине и выгодны различные разборки у врага.
Эти все разборки и дестабилизации – это хорошо. Тогда у них на фронте будет меньше скоординированности в течение определенного времени. Должны их расшатывать,
– сказал Андрющенко.
Ситуация в России: кратко
- По состоянию на 18 декабря Россия потеряла более 1 миллиона 193 тысячи личного состава. За минувшие сутки потери врага составили еще 950 человек.
- Недавно трое российских пограничников проникли на территорию Эстонии. Они находились там в течение 20 минут, а затем вернулись к себе.
- Эстонские правоохранители обнародовали видео инцидента. Там увидели, как российское судно остановилось возле каменной дамбы.