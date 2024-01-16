Путин рассчитывает на безразличие: при каком условии россияне могут взбунтоваться

Российская пропаганда рассказывает о "победах" и "достижениях" России, однако граждане страны все мощнее ощущают на себе войну. Почти ежедневно в российские населенные пункты прилетают дроны, а жены мобилизованных все смелее говорят о проблемах своих мужей.

Однако в России все еще не сложились условия для того, чтобы вспыхнули бунты против Кремля. Такое мнение высказывай 24 Каналу публицист, журналист Deutsche Welle Константин Эггерт, отметив, что россияне даже если и не удовлетворены происходящим в стране, выражать недовольство они не будут.

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Самый опасный вопрос для Путина

Даже жители Белгородской области, куда постоянно прилетают дроны, продолжают молчать о войне.

В отличие от украинцев россияне в принципе забыли, что такое нормальная политика. Она в России немного была в 1990-е годы. А за последние почти четверть века они отвыкли от того, что можно что-то сделать политическим образом. Кто-то уезжает к родственникам в Красноярск, кто-то ругает украинцев, а кто-то ждет, когда все это кончится,

– заметил публицист.

Вопрос "когда все это кончится" с точки зрения путинского режима потенциально самый опасный. В тот момент, когда критическая масса людей начнет задавать этот вопрос себе в уме, могут произойти определенные события. Например, вдруг станет более консолидированным движение жен и матерей мобилизованных.

Может пойти на любые шаги

"Для Путина это крайне неприятная история просто потому, что кто-то выступает против войны – не важно по какому поводу", – заметил Эггерт.

Кстати, появилась информация, что на одну из активисток движения жен мобилизованных составили протоколы по дискредитации российской армии. Скорее всего, кого-то из этих женщин начнут бросать за решетку.

Тогда можно будет посмотреть, какова будет реакция этой группы активисток – разбежаться они или наоборот усилят сопротивление. Однако пока массового антивоенного движения в России нет,

– констатировал он.

В то же время при таком безразличии населения России Путину можно пойти на любые шаги. В этом смысле стоит упомянуть о террористе Игоре Стрелкове-Гиркине. Его поддерживало большое количество агрессивно настроенных ультранационалистов. Однако, когда Гиркина арестовали, ни один из них вышел его защищать.

"В этой ситуации Путин рассчитывает на безразличие. Если же что-то в российском обществе когда-нибудь и изменится, то внезапно и под давлением даже одного обстоятельства. Путинский режим к этому не будет готов", – предположил Константин Эггерт.

Движение жен мобилизованных в России: что известно