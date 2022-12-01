ВСУ "поливают" врага артиллерией, потери оккупантов огромны: какая ситуация на Запорожье

Прошлой ночью в Запорожье не были зафиксированы прилеты в результате атак врага. Однако за последние 2 суток хорошо слышны звуки артиллерии – это ВСУ отрабатывают по позициям оккупантов в области.

Как отметил корреспондент 24 канала из Запорожья, фронт никуда не двинулся. Но интенсивность боевых действий увеличилась и это будет происходить в дальнейшем.

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Потери врага на Запорожье будут расти

Есть сообщения из области, пока не подтвержденніе Генштабом, что были очень хорошо поражены позиции врага в районе ряда населенных пунктов: и под Токмаком, и под Пологами,

– сообщил корреспондент.

Кроме того, появилось подтверждение, что в результате вчерашнего попадания в Дом культуры в поселке Мирное Запорожской области потери оккупантов составляют около 100 человек. Также украинские защитники попали в расположение врага в селе Ясное и под Васильевкой.

В регион приехало много резервов российских захватчиков, в том числе мобилизованные. Информацию об их расположении наша разведка доносит до артиллеристов и они точно отрабатывают по позициям оккупантов.

"Потери врага на территории Запорожской области будут только увеличиваться. Они уже ежедневно оцениваются более чем в сотню человек", – рассказал корреспондент.

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На Запорожье действуют силы сопротивления

В Михайловке под Васильевкой было очень много оккупантов, они даже собирались восстанавливать там взлетно-посадочную полосу для своего пользования. Однако сняли свои флаги и уехали, освободив все здания, которые занимали в этом населенном пункте.

Скорее всего, это была какая-то ротация и это подразделение бросили на усиление, а вместо него могут заехать другие,

– заметил корреспондент.

В то же время силы сопротивления действуют не только на фронте, но и в тылу. Так, в оккупированном Токмаке совершили удачное покушение на руководителя местной псевдополиции Алексея Кошеля. Коллаборант уже давно мешал своей "деятельностью".

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