Задача – штурмовать Часов Яр: командир батальона БПЛА рассказал, какие силы на это бросает враг

Ситуация на Бахмутском направлении, в частности вблизи Часова Яра, остается неизменной определенное время. Так же как и задача врага на этом участке фронта: вернуть позиции, которые были деоккупированы силами обороны во время контрнаступления в 2023 году.

Такое мнение 24 Каналу высказал командир батальона ударных БПЛА 92 ОШБр Юрий Федоренко, отметив, что на большинстве отрезков фронта противник не имеет тактического успеха. Мощная объединенная работа Сил обороны отражает атаки оккупантов и ликвидирует их ударно-штурмовой потенциал живой силы и техники.

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Отражаем атаки врага

На некоторых направлениях, по словам Федоренко, в конце 2023 года, в том числе и в направлении Часова Яра, россияне имели несущественный тактический успех. Именно на этом направлении они пытаются развивать ударно-штурмовые действия.

Россияне стремятся занять необходимые плацдармы для дальнейшего штурма Часова Яра. Для этого они заводят резервы, дополнительную технику, артиллерийские средства, боеприпасы к ним, ведь Силы обороны постоянно уничтожают вооружение врага. Также противник применяет весь имеющийся ударно-штурмовой потенциал для того, чтобы реализовать свою задачу,

– пояснил командир батальона.

В то же время по его словам, объединенной работой ряда бригад осуществляется все возможное и невозможное для того, чтобы противник не имел дальнейших тактических успехов. Также в дальнейшем будут проведены необходимые мероприятия по отбрасыванию оккупантов с тех рубежей, которые им удалось занять.

Преобладаем по эффективности

Также на этом направлении украинские силы активно применяют FPV-дроны, и что важно преобладают по потенциалу их эффективного использования возможности врага. Речь идет о расстоянии, на которое могут залетать украинские дроны, типе боеприпасов, которые они могут нести и тому подобное.

"Искренне прошу, не рассказывать, как работают украинские дроны, потому что противник эту информацию может использовать в свою пользу, и тогда будем иметь значительные проблемы. Потому что по численности средств враг пока преобладает, а по эффективности применения в полной мере преобладают Силы обороны", – уверен Юрий Федоренко.

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