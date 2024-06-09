Бои идут за квартал или улицу: какая ситуация в Волчанске и кто его контролирует

Ситуация в Волчанске в Харьковской области остается сложной. В городе продолжаются бои. Также россияне не прекращают наступательных действий.

В то же время продолжается эвакуация из Волчанска, однако есть местные жители, которые ни при каких условиях не хотят выезжать из своих домов. В то же время назвать точную цифру людей, которые остались в городе, как отмечает корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, невозможно.

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Прилагают максимум усилий

Однако речь идет о нескольких десятках жителей Волчанска, которые пока не хотят выезжать из города. Несмотря на то что жизнь каждого человека важна, жители Волчанска, которые не желают эвакуироваться, имеют определенные серьезные причины оставаться в опасном городе.

Что касается эвакуации, то действует протокол, чтобы человека забрать из города. Он должен выйти на определенные эвакуационные точки, о которых знают местные жители. И уже из-под Волчанска их вывозят на безопасные территории,

– объяснила Черненко.

Сейчас в Волчанске продолжаются бои. Большая часть города контролируемая украинскими силами. Однако территории, расположенные севернее и ближе к границе с Россией, находятся в зоне полного поражения.

Есть надежда, что украинские защитники будут закрепляться на завоеванных рубежах, однако для этого нужно время и соответствующие.

Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что Россия полностью провалила свое наступление на Харьковщине и не достигла никаких целей, что ставила в его начале. По словам Юсова, это повлияло "на дальнейшие планы и действия" россиян не только на Харьковском направлении, но и в целом на "ход российско-украинской войны и отражение российской агрессии".

Бои идут за квартал или улицу, они требуют отчаянных усилий наших военных и достаются им тяжелой ценой. Из видео боев, которые распространяются, становится понятно по примечательным зданиями, что большая часть города уже контролируется Вооруженными Силами Украины. Это большое достижение,

– отметила корреспондентка 24 Канала.

Кроме того, продолжаются попытки прорыва малыми боевыми группами россиян. Однако украинские силы прилагают максимум усилий, чтобы выбить врага из сел, расположенных вблизи Волчанска, и расширить территорию, контролируемую Украиной.

В то же время паблики российских пропагандистов распространяют другую – фейковую информацию. Поэтому нужно доверять только данным из украинских официальных источников.

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