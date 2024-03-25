Безлюдная и уничтоженная территория, – Фейгин сказал, какой план России по Донецкой области

Многие города на Востоке в результате российской агрессии превратились в сплошные руины. Ранее довольно населенный Донбасс стал практически непригодным для жизни.

Ведущая 24 Канала Андриана Кучер вместе с российским правозащитником Марком Фейгиным посетили Часов Яр и Северск Донецкой области. Оба эти города, как и многие другие, россияне превратили в груду камней.

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План России по Донецкой области

Российский правозащитник рассказал, что проехал уже немало городов на Востоке. И после боевых действий все они очень похоже выглядят – всюду отрезанные кусками дома и отсутствие местных жителей.

Из этого можно сделать вывод, что действительно планы московского руководства заключаются в том, чтобы это была безлюдная, уничтоженная территория,

– сказал Фейгин.

Он отметил, что Донбасс был довольно населенным регионом, а сейчас он стал непригодным для жизни.

По его словам, парадокс заключается в том, что ни одна из целей, которую декларирует Кремль, не имеет никакого логического смысла. Ведь что потом делать с территорией, которую полностью разрушил.

Бессмысленность развязанной Россией войны, добавил он, еще и в том, что она не имеет целью колонизацию территорий – оккупация осуществляется ради того, чтобы получить определенный геополитический статус.

Как выглядит Часов Яр и Северск / Скриншот из видео

Фейгин считает, что война – это даже не продолжение политики, она имеет какое-то разрушительное значение для Кремля. Вероятно, там получают наслаждение только от процесса.

Он предполагает, что после "выборов" Путин готовит большое наступление. Оккупантов интересует Харьков и, вероятно, Одесса. В целом их задачей может быть выход на границы Донецкой области.

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