На Востоке есть лучшие позиции, – Свитан о потере Россией летом части наступательного потенциала
Россияне пытаются проводить наступательные действия вблизи Авдеевки и других участков фронта. Однако существенных результатов не добились. Более того, они несут огромные потери личного состава, а технику в значительном количестве вынуждены оставлять на поле боя.
Полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что украинские силы сдвинули наступательный потенциал врага с лета на зиму А зимой наступать неудобно, особенно на Востоке.
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Украина провела дезинформационную кампанию
Наступательный потенциал был у оккупантов с весны. Однако правильно проведенная военная операция и серьезный поток дезинформации заставил их наступать не весной и не летом, а обороняться.
Часть боевого потенциала, который был у россиян с 2022 года (они мобилизовали более 300 тысяч, пытались вооружить и подготовить), потратился благодаря дезинформационной кампании Украины и боевых действиях, развернутых на всех участках фронта.
Оккупанты поверили в то, что ВСУ летом освободят Керчь, а потому "зарылись", выстроив линии обороны, даже в оккупированном Крыму. Наверное, им можно было "вбросить", что украинские силы хотят освободить Сахалин, они бы, как предположил военный эксперт, и его бы перекопали.
Оставшаяся часть потенциала врага ВСУ выдавили. Сейчас на Востоке они имеют лучшие позиции. Там мы заняли в течение лета господствующие высоты, и россиянам приходится в неудобных для наступления условиях использовать оставшийся у них потенциал,
– подчеркнул Свитан.
Военный эксперт оценил наступательный потенциал врага: смотрите видео
Украинские защитники, хорошо знают, какая погода зимой на Востоке, и какой становится почва. Поэтому расположение наших укрепрайонов в таких местах, откуда удобно ликвидировать противника.
Вследствие этого россияне несут большие потери – ежедневно ликвидируется около 1000 оккупантов, уничтожаются десятки единиц техники.
В то же время ВСУ продолжает двигаться, в частности, по левому берегу Днепра и частично в направлении Токмака.
"Кроме того, у украинских защитников сейчас есть время, чтобы восстановить силы и подготовиться к реальной весенней кампании 2024 года, но уже при участии всех возможных модификаций вооружения, которые Украине могут предоставить партнеры", – подчеркнул Роман Свитан.
Потери россиян: что известно
- За последние сутки был ликвидирован 1270 оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения враг потерял 335 110 своих военных.
- Также оккупанты остаются без большого количества собственной техники. В частности, они лишились: танков – 5 600 (+13) единиц, боевых бронированных машин – 10 456 (+40) единиц, артиллерийских систем – 8 024 (+37) единиц, РСЗО – 919 (+6) единиц, средств ПВО – 605 (+0) единиц, самолетов – 324 (+1) единиц, вертолетов – 324 (+0) единиц, БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 083 (+51) единиц, крылатых ракет – 1 570 (+0) и т.д.
- Военный эксперт Петр Черник, сообщил, ВСУ ликвидирует в месяц примерно 21 – 23 тысяч единиц личного состава россиян. А в ноябре этот показатель достиг 28550 солдат. Он сравнил, что за 10 лет Афганской войны, в которой участвовал Советский Союз, армия потеряла 15,5 тысяч личного состава.
- Для россиян тяжелая ситуация сложилась вблизи Крынок в Херсонской области. Большие потери здесь понесла 144 мотострелковая бригада вооруженных сил России. За период с конца августа по середину ноября было ликвидировано 76 бойцов этой бригады. Причинами их гибели стали ракетные, артиллерийские и минометные обстрелы.