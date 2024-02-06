Похоже на Бахмут в 2023 году, – майор ВСУ сказал, что происходит в Авдеевке

Российские оккупанты по всей линии фронта пытаются прорвать украинскую оборону. Однако самая тяжелая ситуация на Авдеевском направлении.

Майор ВСУ, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады ВСУ Родион Кудряшов рассказал 24 Каналу, что происходит возле Авдеевки. По его словам, похожее происходило в прошлом году в районе Бахмута.

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"Особенно горячее теперь Авдеевское направление. Оно несколько похоже на то, что происходило в Бахмуте в прошлом году, то есть враг пытается забросить количественно как личным составом, так и средствами и боеприпасами к ним наш передний край", – отметил Кудряшов.

Несмотря на все трудности, защитники достойно держат оборону и даже отбивают определенные позиции у врага. Украинское командование полностью контролирует ситуацию.

Защитникам не хватает боеприпасов

Силы обороны применяют снаряды значительно эффективнее, чем враг. Однако это связано не только с профессионализмом украинских бойцов, но и с нехваткой боеприпасов.

На 100–200 российских снарядов защитники применяют только 15–20, хотя и с большей точностью.

На сегодня работаем с тем, что есть, но нуждаемся в большем. Это уже задача для наших дипломатов – делать все, чтобы наращивать потенциал помощи, а именно вооруженной военной помощи для ВСУ,

– констатировал Кудряшов.

Ситуация возле Авдеевки: последние новости

В британской разведке считают, что Авдеевка остается приоритетной для россиян. Они ведут боевые действия с севера, юга и востока, чтобы окружить город.

Ранее аналитики ISW сообщали, что оккупационная армия готовится к новым боям за Авдеевку. Враг сосредоточился на южном жилом районе города.

Надо сказать, что линия соприкосновения на Авдеевском направлении довольно неустойчива – позиции переходят из рук в руки. В частности, такое было с ресторанным комплексом "Царская охота".