Окно возможностей сужается: враг торопится с очередным штурмом Авдеевки
Ситуация возле Авдеевки остается напряженной. Российские оккупанты подтягивают к городу большое количество сил и средств для нового наступления.
Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сказал 24 Каналу, что, вероятнее всего, начинается третья волна штурма Авдеевки.
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"Россияне пытаются успеть до начала дождей. Осенняя непогода остановит какие-либо наступательные действия, поэтому окно возможностей сужается, и они спешат", – отметил Свитан.
По его словам, россияне не наступают в чистом виде, а пытаются подготовить плацдарм для этого. Они подтягивают силы к северу от Авдеевки – в районе коксохима и к юго-западу – от Веселого, Опытного до Водяного.
ВСУ знают о планах врага
Украинские военные крепко стоят на своих позициях и при любой возможности наносят удар россиянам.
Наши артиллеристы и ракетчики в ходе нескольких операций вывели из строя российское оборудование, сожгли несколько бочек с топливом. Остановили движение по станции Мушкетово, а до этого – на Ясиноватской и Донецкой,
– напомнил Свитан.
Так, возле Авдеевки достаточно серьезная система укрепления, которая 10 лет сдерживала российские войска от движения к северу от Донецка.
Ситуация возле Авдеевки: последние новости
- Теперь одни из самых тяжелых боев продолжаются именно возле Авдеевки, где враг активизировался с 10 октября. Он плотно применяет управляемые авиационные бомбы по украинским защитникам.
- Ситуацию на этом участке фронта проанализировала британская разведка. Там констатировали, что российский штурм провалился из-за крепкой украинской обороны.
- Однако оккупанты не отказались от своих планов по Авдеевке. Они делают выводы и готовятся к новому наступлению на этом направлении.