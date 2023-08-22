Снова взяли Авдеевку ртом: как действуют оккупанты на этом направлении

Несмотря на все попытки врага окружить Авдеевку в Донецкой области, украинский город крепко держится. Но это не мешает российским оккупантам по нескольку раз в неделю сообщать о своих "успехах".

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал 24 Каналу о ситуации на этом направлении.

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"То "мы уже зашли", то "нам осталась пара дней на зачистку". Очень много дезы они разной бросают. В который раз Авдеевку взяли ртом и не больше", – отметил Барабаш.

На этом направлении все еще горячо. Враг обстреливает не только позиции украинских военных, но и саму общину. Так, за минувшие сутки был ранен мужчина 1942 года рождения.

Однако россияне не имеют никакого успеха возле Авдеевки. Силы обороны отражают все их атаки и частично продвигаются.

Какие войска оккупантов воюют возле Авдеевки

На этом направлении враг сосредоточил роты "Шторм-Z" и 9 полк морской пехоты. Встречаются подразделения псевдореспублик, но все меньше.

Они пытаются окружить Авдеевку с севера – Красногоровки, Новоселовки Второй, Веселого, Северного. С юга враг затих, потому что защитники ему сильно насыпали.

"Определенный страх у россиян относительно Авдеевки. Понимают, что мало кто вернется с этого направления", – добавил Барабаш.

Что происходит возле Авдеевки: последние новости

Прифронтовая Авдеевка держит оборону, несмотря на все происки врага. Ситуация остается сложной, но украинские военные все контролируют.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские оккупанты боятся заходить в саму Авдеевку, чтобы не увязнуть в боях с украинскими защитниками. Поэтому враг пытается обойти город, но несет колоссальные потери.

Тем временем Силы обороны не упускают какого-либо шанса продвинуться. Украинские защитники имеют частичные успехи, несмотря на безумные обстрелы врага.