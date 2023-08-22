Снова взяли Авдеевку ртом: как действуют оккупанты на этом направлении
Несмотря на все попытки врага окружить Авдеевку в Донецкой области, украинский город крепко держится. Но это не мешает российским оккупантам по нескольку раз в неделю сообщать о своих "успехах".
Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал 24 Каналу о ситуации на этом направлении.
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"То "мы уже зашли", то "нам осталась пара дней на зачистку". Очень много дезы они разной бросают. В который раз Авдеевку взяли ртом и не больше", – отметил Барабаш.
На этом направлении все еще горячо. Враг обстреливает не только позиции украинских военных, но и саму общину. Так, за минувшие сутки был ранен мужчина 1942 года рождения.
Однако россияне не имеют никакого успеха возле Авдеевки. Силы обороны отражают все их атаки и частично продвигаются.
Какие войска оккупантов воюют возле Авдеевки
На этом направлении враг сосредоточил роты "Шторм-Z" и 9 полк морской пехоты. Встречаются подразделения псевдореспублик, но все меньше.
Они пытаются окружить Авдеевку с севера – Красногоровки, Новоселовки Второй, Веселого, Северного. С юга враг затих, потому что защитники ему сильно насыпали.
"Определенный страх у россиян относительно Авдеевки. Понимают, что мало кто вернется с этого направления", – добавил Барабаш.Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.
Что происходит возле Авдеевки: последние новости
- Прифронтовая Авдеевка держит оборону, несмотря на все происки врага. Ситуация остается сложной, но украинские военные все контролируют.
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские оккупанты боятся заходить в саму Авдеевку, чтобы не увязнуть в боях с украинскими защитниками. Поэтому враг пытается обойти город, но несет колоссальные потери.
- Тем временем Силы обороны не упускают какого-либо шанса продвинуться. Украинские защитники имеют частичные успехи, несмотря на безумные обстрелы врага.