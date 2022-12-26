Ситуацию стабилизировали: во Львовской области не будет аварийных отключений света
26 декабря 2022, 12:20Читати новину українською
Источник:Максим Козицкий
В понедельник, 26 декабря, в пяти областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. Речь идет о Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Львовской, Киевской области и городе Киеве.
Аварийные отключения света были введены из-за превышения лимитов потребления. Однако впоследствии во Львове стабилизировали ситуацию.
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Во Львове не будут выключать свет
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что во Львовской области энергетики стабилизировали ситуацию. Следовательно, аварийные отключения не будут вводить.
Электроэнергию в области подают в соответствии с графиком почасовых отключений.
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Какая ситуация со светом в Украине
- В Украине на протяжении зимы сложная ситуация с электроснабжением может оставаться там, где и сейчас есть большие проблемы со светом – в Киеве, Одессе, Харькове и Днепропетровщине. Однако в этот список могут добавляться другие города и области по мере того, куда противник будет наносить удары.
- Российские оккупанты не способны погрузить Украину в тотальный блекаут. Даже если они и выпустят все свои ракеты одномоментно, то все равно электроснабжение со временем возобновят. По данным украинской разведки, в оккупантов осталось ракет примерно на несколько массированных ракетных ударов.
- Проблемы в энергосистеме не решатся в ближайшие месяцы, по словам главы энергокомитета Андрея Геруса. Поэтому он посоветовал предпринимателям обратить внимание на газовые миниэлектростанции для обеспечения себя электроэнергией.
- Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко объяснил, что система электросети достаточно велика и каждое звено имеет свои особенности. Поэтому процессы обновления энергосистемы происходят так долго.