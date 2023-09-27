Российские пропагандисты обнаружили свиные головы под дверьми и вызвали полицию
В России кремлевские пропагандисты столкнулись с последствиями своей деструктивной деятельности. Неизвестные люди оставили возле их жилищ "сюрпризы".
Константин Сивков и Тимофей Сергейцев нашли перед своими квартирами свиные головы. Об этом сообщают вражеские СМИ, передает 24 Канал.
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Что рассказали вражеские "эксперты"
Сергейцев сообщил, что нашел черный пакет со свиной головой перед своей дверью 26 сентября около 10 часов вечера. После этого он вызвал полицию, которая забрала этот пакет в отделение. Российский политтехнолог заявил, что получал анонимные звонки и письма с угрозами здоровью и жизни.Обратите внимание! Тимофей Сергейцев написал статью "Что Россия должна сделать с Украиной?". В ней он призвал к геноциду украинцев как отдельной культурной нации.
Сивков тоже нашел свиную голову перед входной дверью своей квартиры. Военный "эксперт" так же посетовал на анонимные звонки. По словам пропагандиста, неизвестный собеседник потребовал от него отказаться от поддержки развязанной Россией войны против Украины и угрожал убить его.К слову, Сивков в российских эфирах пытался оправдывать полномасштабное вторжение страны-агрессорки и объяснял неудачи оккупантов на фронте "хитрым планом" Владимира Путина.
Кремлевские пропагандисты постоянно позорятся
- Недавно вражеская пропаганда попыталась похвастаться успехами оккупантов. Для этого россиянам показали видео с якобы уничтожением украинской техники, однако позже выяснилось, что захватчики продемонстрировали ликвидацию собственного транспорта.
- Напомним, после "хлопка" во временно оккупированном Севастополе кремлевские пропагандисты делают вид, что командующий Черноморским флотом России Виктор Соколов якобы жив. Они попытались показать с ним "новое" видео, но оно оказалось старым.
- Как сообщалось ранее, одиозная Ольга Скабеева пыталась разжечь ненависть между Киевом и Варшавой на фоне ситуации с украинским зерном. Для этого она позвала в эфир эксперта из Польши. Однако гость не стал ей подыгрывать, а вместо этого опроверг все фейки кремлевской пропагандистки.