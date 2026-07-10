"Мы обречены быть хорошими соседями": Сибига ответил, будет ли Польша блокировать вступление Украины в ЕС

Отношения между Украиной и Польшей остаются напряженными из-за исторических споров. Но нужно отложить эмоции в сторону и сосредоточиться на будущем, чтобы дать отпор общему врагу – Москве.

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига в комментарии 24 Канала.

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Что сказал Сибига об отношениях с Польшей?

По словам министра, диалог между Варшавой и Киевом не прерван. Об этом свидетельствует, в частности, встреча президента Зеленского с президентом Навроцким.

Мы обречены на добрососедские, стратегические отношения. В этом нуждаются наши общества, этого требуют вызовы, перед которыми мы стоим. Это безопасность, ну и, безусловно, общее европейское будущее,

– подчеркнул Сибига.

Это, по словам министра, стало темой его переговоров с польским коллегой Радославом Сикорским. Сибига дал ему понять, что Киев никоим образом не препятствует эксгумации жертв Волынской трагедии на территории Украины. Все они должны быть достойно почтены. Такой же посыл Зеленский передал Навроцкому.

Сибига также прокомментировал возможную блокировку Польшей пути Украины в ЕС. По словам министра, на полях саммита НАТО этот вопрос не поднимался.

Это наши двусторонние отношения. И мы считаем, что использовать здесь другие площадки неуместно. И я считаю, что у нас достаточно воли и достаточно экспертных знаний, дипломатических усилий, чтобы этот круг острых вопросов, тех общих вызовов, которые сегодня возникли, мы обсуждали на двусторонней основе,

– пояснил глава МИД.

Справка: Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул , что Украина не сможет вступить в ЕС, не урегулировав исторические противоречия с польской стороной. "Не существует европейского сообщества без примирения, а примирение невозможно без осмысления болезненной истории", – заявил он.



Лидер польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что его политическая сила будет блокировать вступление Украины в ЕС, пока Киев не изменит подход к вопросам исторической памяти.

Напомним, что 8 июля в Анкаре Владимир Зеленский провел встречу с Каролем Навроцким.

Президент Польши заявил, что не изменил своей позиции в отношении УПА и Волынской трагедии. В ходе беседы с Владимиром Зеленским "исторические вопросы не были решены". В то же время он подчеркнул, что Варшава продолжает диалог с Украиной, ведь обе страны сталкиваются с общей угрозой со стороны России.

Президент Украины, в свою очередь, считает, что переговоры прошли успешно. Приоритетными вопросами, которые обсуждали главы государств, были безопасность и экономика.

Напомним, что это была первая встреча политиков после скандала вокруг УПА и ордена "Белого Орла".