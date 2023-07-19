В Украине мониторят все руководство ТЦК: есть вопиющие факты относительно одесского военкома Борисова

Правоохранители проверят, соответствует ли уровень жизни военкомов тому, что они задекларировали в налоговой. Уже есть факты незаконного обогащения, в частности в Одессе – там глава ТЦК нажил миллионы.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) проверяет, как живут руководители территориальных центров комплектования. Мониторинг начался после скандала с одесским военкомом Евгением Борисовым, у которого обнаружили незаконное имущество, приобретенное им во время войны на миллионы долларов. Об этом заявил Александр Новиков, глава НАПК, на пресс-конференции, передает 24 Канал.

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По словам Новикова, НАПК и другие правоохранители мониторят образ жизни чиновников. Это было решение Совета национальной безопасности и обороны, инициированное, в том числе министром обороны Алексеем Резниковым.

В течение трех месяцев проведем мониторинг образа жизни всего руководящего состава всех уровней ТЦК,

– заверил Александр Новиков.

Уже есть первые результаты такой проверки. Глава Одесского регионального центра комплектования Евгений Борисов незаконно обогатился на 188 миллионов. Валюта не была названа, но поскольку в СМИ таких людей окрестили "бойцами батальона Испания", речь, скорее всего, о евро.

Александр Новиков отметил: это рекордная сумма. Один объект, купленный в Испании на маму, стоит 3 миллиона 700 тысяч евро, а остальные – от полумиллиона евро.

Глава НАПК подчеркнул, что скандальный военком обогащался тогда, когда обычные украинцы были под постоянными обстрелами, в частности 15 декабря 2022 года, когда Херсон остался без света.

В чем еще обвиняют Борисова

Сам военком, как рассказал глава НАПК, поделился секретом обогащения. Он… брал ссуды у предпринимателей. В общей сложности ему одолжили 4 миллиона 200 тысяч долларов.

Совладелец клуба "Ибица" на миллион долларов дал одесскому военкому ссуду,

– сообщил Александр Новиков.

. Налоговая не подтверждает наличие таких больших средств у лиц, предоставлявших ссуды. Более того, договора о ссудах в Одессе подписаны теми людьми, которых не было в то время в городе.

Также Евгению Борисову инкриминируют организацию каналов незаконного выезда за границу.

В НАПК будет направлен обоснованный вывод о незаконном обогащении руководителя Одесского регионального центра комплектования. Дело находится в Государственном бюро расследований.

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Как развивались события вокруг военкома

На коррупционный скандал отреагировали многие представители органов власти, даже сам президент.