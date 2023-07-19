В Украине мониторят все руководство ТЦК: есть вопиющие факты относительно одесского военкома Борисова
Правоохранители проверят, соответствует ли уровень жизни военкомов тому, что они задекларировали в налоговой. Уже есть факты незаконного обогащения, в частности в Одессе – там глава ТЦК нажил миллионы.
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) проверяет, как живут руководители территориальных центров комплектования. Мониторинг начался после скандала с одесским военкомом Евгением Борисовым, у которого обнаружили незаконное имущество, приобретенное им во время войны на миллионы долларов. Об этом заявил Александр Новиков, глава НАПК, на пресс-конференции, передает 24 Канал.
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По словам Новикова, НАПК и другие правоохранители мониторят образ жизни чиновников. Это было решение Совета национальной безопасности и обороны, инициированное, в том числе министром обороны Алексеем Резниковым.
В течение трех месяцев проведем мониторинг образа жизни всего руководящего состава всех уровней ТЦК,
– заверил Александр Новиков.
Уже есть первые результаты такой проверки. Глава Одесского регионального центра комплектования Евгений Борисов незаконно обогатился на 188 миллионов. Валюта не была названа, но поскольку в СМИ таких людей окрестили "бойцами батальона Испания", речь, скорее всего, о евро.
Александр Новиков отметил: это рекордная сумма. Один объект, купленный в Испании на маму, стоит 3 миллиона 700 тысяч евро, а остальные – от полумиллиона евро.
Глава НАПК подчеркнул, что скандальный военком обогащался тогда, когда обычные украинцы были под постоянными обстрелами, в частности 15 декабря 2022 года, когда Херсон остался без света.
В чем еще обвиняют Борисова
Сам военком, как рассказал глава НАПК, поделился секретом обогащения. Он… брал ссуды у предпринимателей. В общей сложности ему одолжили 4 миллиона 200 тысяч долларов.
Совладелец клуба "Ибица" на миллион долларов дал одесскому военкому ссуду,
– сообщил Александр Новиков.
Также Евгению Борисову инкриминируют организацию каналов незаконного выезда за границу.
В НАПК будет направлен обоснованный вывод о незаконном обогащении руководителя Одесского регионального центра комплектования. Дело находится в Государственном бюро расследований.
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Как развивались события вокруг военкома
На коррупционный скандал отреагировали многие представители органов власти, даже сам президент.
- В ВСУ сказали, что имеют нулевую толерантность к коррупции.
- Сначала Евгения Борисова отстранили, а затем восстановили на службе – проверка якобы ничего не обнаружила, а заграничные поездки были законными.
- Владимир Зеленский призвал немедленно уволить военкома и поручил создать рабочую группу, которая бы проверяла военкомов в Украине.
- Решением Ставки скандального одесского военкома все же отстранили.
- Михаил Подоляк указал, что следует не только увольнять коррупционеров, но и проводить аудит, чтобы выяснить, откуда денежные средства.
- ГБР направило запрос в Испанию относительно имущества Борисова.