"Кипишуют", ведь бизнес на церкви прикрыли: генерал-майор СБУ сказал, как действовать с УПЦ МП

Несколько последних дней внимание общественности приковано к скандалам вокруг монахов московского патриархата, которые наотрез отказываются уезжать из Киево-Печерской лавры. Представители УПЦ МП продолжают жить в своем воображаемом мире, игнорируя другие общественные процессы в стране.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун. Он настаивает, что с теми, кто способствует врагу нужно действовать быстро, четко и бескомпромиссно.

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Ягун отметил, что эта церковь или псевдорелигиозная организация была создана в 1943 году спецслужбами Советского Союза с разрешения Иосифа Сталина. И с тех пор они остаются под контролем этих спецслужб, теперь уже русских.

Все религиозные структуры, изъявившие желание от них отойти, уже присоединились либо к Вселенскому патриарху, либо были вынуждены создать заграничную митрополию.

Потеряли бизнес

Генерал-майор СБУ сообщил, что сейчас представители московского патриархата занимаются только тем, что обманывают народ и зарабатывают сумасшедшие средства для собственного обогащения. Священнослужители УПЦ МП обладают виллами, яхтами, самолетами, поэтому потеря этого бизнеса стала для них серьезным ударом.

Это не только за счет того, что они свечи продавали, но из-за попыток использовать свой статус. Целые заводы находили, которые производили алкоголь, сигареты,

– добавил говорящий.

Ягун рассказал, что еще до 2013 года в Москву в месяц передавалось около 10 миллионов долларов.

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Следует действовать быстро

По словам Ягуна, искоренение московского патриархата из украинских земель будет происходить не быстро, ведь украинские власти не принимают кардинальных решений. Следует действовать по нормам суда, однако Украине нужно помнить, что идет война, и принимать резкие решения против тех, кто на стороне врага и помогает ему.

С врагом нужно действовать четко и очень быстро. Если мы этого не сделаем сейчас, то это останется нашим детям и внукам,

– добавил спикер.

Он убежден, что в будущем для Украины такое духовное распыление может обернуться опасностью.

УПЦ МП нужно определиться

От представителей УПЦ МП следует требовать четкой позиции, подчеркнул спикер.

Или они признают, что на стороне врага и притворяются "мучениками, которые стоят насмерть". Тогда Украина поймет, что перед ней враг. Или священнослужители должны принять решение и отказаться от влияния Москвы и избрать собственный православный путь.

У них третий путь – объединение с православной церковью Украины, четвертый – создание отдельной митрополии.

Они начинают кипешивать, потому что понимают, что никому не нужны как церковники, они бизнесмены от церкви,

– резюмировал Ягун.

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