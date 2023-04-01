Про це в ефірі 24 Каналу розповів генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун. Він наполягає, що з тими, хто сприяє ворогу треба діяти швидко, чітко і безкомпромісно.

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Ягун зауважив, що ця церква або ж псевдорелігійна організація була створена у 1943 році спецслужбами Радянського Союзу з дозволу Йосипа Сталіна. І з того часу вони залишаються під контролем цих спецслужб, тепер уже російських.

Всі релігійні структури, що виявили бажання від них відійти, уже приєдналися або до Вселенського патріарха, або були змушені створити закордонну митрополію.

Втратили бізнес

Генерал-майор СБУ повідомив, що зараз представники московського патріархату займаються лише тим, що дурять народ і заробляють шалені кошти задля власного збагачення. Священнослужителі УПЦ МП мають вілли, яхти, літаки, тому втрата цього бізнесу стала для них серйозним ударом.

Це не лише за рахунок того, що вони свічки продавали, а й через намагання використати свій статус. Цілі заводи знаходили, які виготовляли алкоголь, сигарети,

– додав мовець.

Ягун розповів, що ще до 2013 року у Москву в місяць передавалося близько 10 мільйонів доларів.

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Варто діяти швидко

За словами Ягуна, викорінення московського патріархату з українських земель відбуватиметься не швидко, адже українська влада не ухвалює кардинальних рішень. Варто діяти за нормами суду, однак Україні потрібно пам'ятати, що триває війна, і ухвалювати різкі рішення проти тих, хто на стороні ворога та допомагає йому.

З ворогом треба діяти чітко і дуже швидко. Якщо ми цього не зробимо зараз, потім це залишиться нашим дітям і внукам,

– додав спікер.

Він переконаний, що в майбутньому для України така духовна розпорошеність може обернутися небезпекою.

УПЦ МП потрібно визначитися

Від представників УПЦ МП варто вимагати чіткої позиції, наголосив спікер.

Або вони визнають, що на стороні ворога і вдають із себе "мучеників, які стоять на смерть". Тоді Україна зрозуміє, що перед нею ворог. Або ж священнослужителі мають ухвалити рішення і відмовитися від впливу Москви та обрати власний православний шлях.

Вони мають третій шлях – об'єднання з православною церквою України, четвертий – створення окремої митрополії.

Вони починають кіпішування, бо розуміють, що нікому не потрібні як церковники, вони бізнесмени від церкви,

– резюмував Ягун.

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