Скандал в интернате под Кривым Рогом: дирекция и подопечные прокомментировали обвинения
Накануне на сайте омбудсмена появилась информация, что под Кривым Рогом пытают пациентов Стародобровольского психоневрологического интерната.
Мол, во время проверки в заведении нашли зарешеченные комнаты, в которых якобы удерживают людей. А сами подопечные говорят, что их постоянно бьют и жестко издеваются.
Обратите внимание! Заставляли жевать презерватив и пытали: что известно о зверствах в детском приюте Одессы
Фото на сайте омбудсмена шокировали интернет: избитые, травмированные и закрытые в зарешеченных комнатах пациенты жалуются на нечеловеческие условия содержания. Более того, во время проверки подопечные рассказали, что их заставляют вступать в интимную связь с другими пациентами.
В скандальном интернате побывали и корреспонденты 24 канала.
Как реагирует руководство заведения
Журналистов, на удивление, встретили едва ли не с распростертыми объятиями и согласились провести экскурсию. Дирекция интерната заверила, что скрывать им нечего. Поэтому их сразу попросили показать отделение, в котором якобы пытают и содержат за решеткой людей.
Все выглядит как обычная больница – палаты, коридоры, пациенты передвигаются беспрепятственно. Правда, в конце коридора таки находим две комнаты с решетками вместо дверей. Однако в этих помещениях людей нет, здесь только сохраняются средства для мытья и мягкий инвентарь.
Помещение с решетками вместо дверей
"Людей там нет, люди там не находятся. Если в заведении у человека меняется настроение или состояние, мы направляем на лечение в Гейковскую психическую больницу", – отметила и. о. директора интерната Елена Квитка.
То, что журналисты 24 канала увидели в интернате, кардинально отличается от того, что показала проверка мониторинговой группы. Это подтвердили и юристы.
Комментарии подопечных заведения
Один из подопечных интерната – Владимир, жил там уже 12 лет, заверил, что все обвинения в адрес интерната – клевета.
Владимир, который живет в интернате, и и.о. директора школы
Но отъезжая от интерната, мы встретили другого подопечного на прогулке. Мы умышленно скрыли лицо мужчины и не указываем его имя, ведь то, что он рассказывает вне стен заведения, без присутствия руководства и санитаров – заставляет задуматься.
Журналист: Вас там бьют?
Мужчина: Да.
Журналист: Сильно бьют?
Мужчина: Да.
Журналисты: А кто бьет, скажите пожалуйста.
Мужчина: Не знаю.
Журналисты: А это правда, что там людей держат в каких-то комнатах с решетками?
Мужчина: Да.
Журналисты: Вы были в такой комнате?
Мужчина Был.
Журналисты: И что там делают в тех комнатах?
Мужчина: Бьют, умирают.
Где же истина, должны разобраться правоохранители. Во время проверки мониторинговая группа сразу вызвала следственно-оперативную группу полиции. А также обратилась в прокуратуру, руководителя областной администрации и правоохранительных органов.
Из собственных источников 24 канала стало известно, что правоохранители таки открыли уголовное производство по факту служебной халатности.