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      Скандал в интернате под Кривым Рогом: дирекция и подопечные прокомментировали обвинения

      24 Читати новину українською

      Накануне на сайте омбудсмена появилась информация, что под Кривым Рогом пытают пациентов Стародобровольского психоневрологического интерната.

      Мол, во время проверки в заведении нашли зарешеченные комнаты, в которых якобы удерживают людей. А сами подопечные говорят, что их постоянно бьют и жестко издеваются.

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      Фото на сайте омбудсмена шокировали интернет: избитые, травмированные и закрытые в зарешеченных комнатах пациенты жалуются на нечеловеческие условия содержания. Более того, во время проверки подопечные рассказали, что их заставляют вступать в интимную связь с другими пациентами.

      В скандальном интернате побывали и корреспонденты 24 канала.

      Как реагирует руководство заведения

      Журналистов, на удивление, встретили едва ли не с распростертыми объятиями и согласились провести экскурсию. Дирекция интерната заверила, что скрывать им нечего. Поэтому их сразу попросили показать отделение, в котором якобы пытают и содержат за решеткой людей.

      Все выглядит как обычная больница – палаты, коридоры, пациенты передвигаются беспрепятственно. Правда, в конце коридора таки находим две комнаты с решетками вместо дверей. Однако в этих помещениях людей нет, здесь только сохраняются средства для мытья и мягкий инвентарь.


      Помещение с решетками вместо дверей

      "Людей там нет, люди там не находятся. Если в заведении у человека меняется настроение или состояние, мы направляем на лечение в Гейковскую психическую больницу", – отметила и. о. директора интерната Елена Квитка.

      То, что журналисты 24 канала увидели в интернате, кардинально отличается от того, что показала проверка мониторинговой группы. Это подтвердили и юристы.

      Комментарии подопечных заведения

      Один из подопечных интерната – Владимир, жил там уже 12 лет, заверил, что все обвинения в адрес интерната – клевета.


      Владимир, который живет в интернате, и и.о. директора школы

      Но отъезжая от интерната, мы встретили другого подопечного на прогулке. Мы умышленно скрыли лицо мужчины и не указываем его имя, ведь то, что он рассказывает вне стен заведения, без присутствия руководства и санитаров – заставляет задуматься.

      Журналист: Вас там бьют?
      Мужчина: Да.
      Журналист: Сильно бьют?
      Мужчина: Да.
      Журналисты: А кто бьет, скажите пожалуйста.
      Мужчина: Не знаю.
      Журналисты: А это правда, что там людей держат в каких-то комнатах с решетками?
      Мужчина: Да.
      Журналисты: Вы были в такой комнате?
      Мужчина Был.
      Журналисты: И что там делают в тех комнатах?
      Мужчина: Бьют, умирают.

      Где же истина, должны разобраться правоохранители. Во время проверки мониторинговая группа сразу вызвала следственно-оперативную группу полиции. А также обратилась в прокуратуру, руководителя областной администрации и правоохранительных органов.

      Из собственных источников 24 канала стало известно, что правоохранители таки открыли уголовное производство по факту служебной халатности.

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      Автор: Диана Луцышин
      Теги: Криминал Новости Украины Здоровье Пытки Медицина Новости Днепра
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