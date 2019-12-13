Скандал в интернате под Кривым Рогом: дирекция и подопечные прокомментировали обвинения

Накануне на сайте омбудсмена появилась информация, что под Кривым Рогом пытают пациентов Стародобровольского психоневрологического интерната.

Мол, во время проверки в заведении нашли зарешеченные комнаты, в которых якобы удерживают людей. А сами подопечные говорят, что их постоянно бьют и жестко издеваются.

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Фото на сайте омбудсмена шокировали интернет: избитые, травмированные и закрытые в зарешеченных комнатах пациенты жалуются на нечеловеческие условия содержания. Более того, во время проверки подопечные рассказали, что их заставляют вступать в интимную связь с другими пациентами.

В скандальном интернате побывали и корреспонденты 24 канала.

Как реагирует руководство заведения

Журналистов, на удивление, встретили едва ли не с распростертыми объятиями и согласились провести экскурсию. Дирекция интерната заверила, что скрывать им нечего. Поэтому их сразу попросили показать отделение, в котором якобы пытают и содержат за решеткой людей.

Все выглядит как обычная больница – палаты, коридоры, пациенты передвигаются беспрепятственно. Правда, в конце коридора таки находим две комнаты с решетками вместо дверей. Однако в этих помещениях людей нет, здесь только сохраняются средства для мытья и мягкий инвентарь.



Помещение с решетками вместо дверей

"Людей там нет, люди там не находятся. Если в заведении у человека меняется настроение или состояние, мы направляем на лечение в Гейковскую психическую больницу", – отметила и. о. директора интерната Елена Квитка.

То, что журналисты 24 канала увидели в интернате, кардинально отличается от того, что показала проверка мониторинговой группы. Это подтвердили и юристы.

Комментарии подопечных заведения

Один из подопечных интерната – Владимир, жил там уже 12 лет, заверил, что все обвинения в адрес интерната – клевета.



Владимир, который живет в интернате, и и.о. директора школы

Но отъезжая от интерната, мы встретили другого подопечного на прогулке. Мы умышленно скрыли лицо мужчины и не указываем его имя, ведь то, что он рассказывает вне стен заведения, без присутствия руководства и санитаров – заставляет задуматься.

Журналист: Вас там бьют?

Мужчина: Да.

Журналист: Сильно бьют?

Мужчина: Да.

Журналисты: А кто бьет, скажите пожалуйста.

Мужчина: Не знаю.

Журналисты: А это правда, что там людей держат в каких-то комнатах с решетками?

Мужчина: Да.

Журналисты: Вы были в такой комнате?

Мужчина Был.

Журналисты: И что там делают в тех комнатах?

Мужчина: Бьют, умирают.

Где же истина, должны разобраться правоохранители. Во время проверки мониторинговая группа сразу вызвала следственно-оперативную группу полиции. А также обратилась в прокуратуру, руководителя областной администрации и правоохранительных органов.

Из собственных источников 24 канала стало известно, что правоохранители таки открыли уголовное производство по факту служебной халатности.