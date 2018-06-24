Скандальная куртка Мелании Трамп вызвала новую волну возмущения от дизайнеров и художников: фото

Из-за скандальной куртки с надписью "Мне действительно все равно, а вам разве нет?", которую надела жена президента США Дональда Трампа Мелания, начался флешмоб в соцсетях.

Как ранее сообщал 24 канал, первая леди США отправилась проведать детей в техасском лагере для незаконных мигрантов в этой куртке. Американцы сразу раскритиковали такой выбор в социальных сетях.

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После чего в сети начали демонстрировать, как должна была бы выглядеть куртка жены президента во время ее визита к мигрантам.

К примеру, дизайнер и иллюстратор Джастин Теодоро опубликовал скетч куртки с надписью "Никому не должно быть все равно".

We Should All Care Публикация от Justin Teodoro (@justinteodoro) 21 Июн 2018 в 2:00 PDT

Другой художник Лало Алкараз наоборот переделал надпись на куртке Мелании Трамп в более резкую. На испанском написано "Мне наср*ть".

Публикация от Lalo Alcaraz (@laloalcaraz1) 21 Июн 2018 в 9:48 PDT

Кроме того, бренд одежды Wildfang создал линию одежды с надписью "Мне реально не плевать, а вам разве нет?".