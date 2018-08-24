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Скандальная Ольга Фреймут нашла очередного хэйтера: курьезное видео

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Ольга Фреймут встретилась с очередным хейтером
Ольга Фреймут встретилась с очередным хейтером / Фото из открытых источников

Украинская телеведущая Ольга Фреймут продолжает съемки своего нового шоу "Оля". Звезда нашла очередного хэйтера и записала с ним смешное видео.

28 августа состоится премьера шоу "Оля", которое уже обросла несколькими громкими скандалами. В апреле телеведущая проекта Ольга Фреймут появилась на работе тех, кто написал неприятные комментарии в соцсетях. На разговор с хейтером скандальная звезда пришла с камерами. Впоследствии она объяснила, что это часть ее нового шоу.

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Но не эта затея знаменитости вызвала немалое возмущение. Ольга Фреймут под Верховной Радой раздавала котят прохожим. Очевидцы рассказывали, что телеведущая "пихала" в руки прохожих беспомощных животных.

Ольга Фреймут возле Верховной Рады

Теперь же появилось новое видео, в котором видно, как телеведущая выясняет вопрос со своим гневным комментатором, который раскритиковал поведение звезды. "Жертвой" Ольги Фреймут стал Роман Шимчак. Человек давал комментарий журналистам, когда к нему подошла украинская ведущая. Как оказалось, хейтер сам пригласил Ольгу Фреймут после гневного сообщения с бранными словами.

Оля, ты глупая п*зда. В твоей белокурой голове вообще мозгов нет, если ты не понимаешь, что раздавать животных кому-либо означает подвергать их опасности вновь стать бездомными или даже привести к их гибели. Маякни, если захочешь приехать и притикнуть мне, что я тебя так называю. Тебе адрес дам, чтобы не блуждала,
– написал мужчина в соцсети.

Ольга Фреймут заверила хэйтера, что в ее "белокурой голове" не пустота. В подтверждение своих слов телеведущая показала снимок МРТ.

Смотрите курьезное видео общения Ольги Фреймут с хейтером:

 

Теги: LifeStyle Новости Украины Скандал Ольга Фреймут
Источник: 24 Канал
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