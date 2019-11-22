Скандальная застройка Протасового Яра в Киеве: Зеленскому напомнили о его обещании

Под Офисом Президента Украины неравнодушные киевляне устроили настоящий перформанс. Все ради того, чтобы Владимир Зеленский повлиял на вопиющую ситуацию по застройке столичного Протасового Яра и угрозы общественному активисту Роману Ратушному, которые якобы поступали от одиозного бизнесмена Геннадия Корбана и заместителя главы ОПУ Андрея Смирнова.

Протестующие вышли на Банковую, чтобы напомнить Зеленскому о проблемах зеленой зоны Протасового Яра, который хотят превратить в район с небоскребами.

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Активисты держали в руках плакаты с надписями: "Господин президент, остановите Корбана", "Протас – зеленые легкие Киева", "Протасов Яр – зеленая зона". "Суды по Протасовому Яру – лакмус судебной реформы", "Зеленский, требую сохранить Протас зеленым, у тебя тоже есть дети". Также принесли деревянные бревна и электрическую пилу, и на красноречивой инсталляции разместили плакаты: "Нет застройке" и "Хочу дышать чистым воздухом".

Двое активистов надели на голову бумажные маски с изображением бывшего заместителя председателя, руководителя аппарата Днепропетровской облгосадминистрации при Игоре Коломойском Геннадия Корбана и нынешнего заместителя главы Офиса Президента Украины Андрея Смирнова. Протестующие скандировали: "Защитим Протасов Яр", "Нет варварской застройке".



Протест против скандальной застройки в Киеве / Фото 24 канала, Екатерина Петренко



"Протасов Яр – Зеленая Зона" / Фото 24 канала, Екатерина Петренко

Чего хотят добиться протестующие?

Прошел месяц с момента, как Владимир Зеленский пообещал вмешаться в ситуацию по Протасовому Яру.

Однако, как сообщили протестующие, никакой попытки прекратить произвол с тех пор не было. Даже после того, как община авто- и велопробегом добралась до ОПУ и передала письменное обращение. Поэтому председатель инициативной группы общины Роман Ратушный и дальше скрывается. А планы уничтожать зеленые легкие Киева – Протасов Яр рейдеры не оставляют,

– сообщает протестующий Олег.

"Мы анонсировали несколько обращений в суд, чтобы Протас не застроили, но нашей общине сразу стали угрожать физической расправой. Два месяца назад избили члена нашей группы Юлию: за замечания титушке, который был на газоне, она получила ушиб челюсти и сотрясение мозга. Полиция титушку не задержала. Мы трижды делали обращение к Зеленскому, который дважды по телевизору обещал вмешаться. Но после того председателю инициативной группы Роману Ратушному неоднократно угрожали физической расправой. Поэтому Роман вынужден сегодня скрываться. Это свидетельствует о том, что система безнаказанная, и бандиты безнаказанно себя чувствуют", – сказал протестующий.



"Нет застройке", – настаивают протестующие / Фото 24 канала, Екатерина Петренко

Как угрожали Ратушному?

Протестующие проинформировали, что лидеру общины угрожали уже трижды. Сначала застройщики обещали, что он исчезнет и ему "вырвут позвоночник". Далее Корбан в Фейсбуке намекал на похищение.

Видео: угроза Корбана

А 20 сентября, когда Роман отказался принять "вознаграждение в обмен за прекращение активности", ему сообщили, что он исчезнет и к нему применят пытки. И уже 8 октября Ратушный сообщил, что его могут "украсть, убить и погубить", поскольку получил эту информацию из двух независимых источников, которым доверяет. Поэтому он вынужден скрываться по сей день.



Фото с акции под ОПУ / 24 канал, Екатерина Петренко

Как причастен заместитель главы Офиса Президента Андрей Смирнов?

Кроме того, недавно община опубликовала аудиозапись разговора Романа Ратушного с заместителем главы Офиса президента Андреем Смирновым, где прослеживается факт угроз активисту от 14 августа 2019 года.

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В протесте на Банковой приняла участие и мать Ратушного – современная украинская писательница Светлана Поваляева. Она эмоционально подчеркнула: никто не собирается прекращать борьбу.

"Вчера была годовщина Революции Достоинства, и оба моих сына в 2014 были на Майдане. Младшему сыну – Роману сейчас грозят крупные чиновники физическим уничтожением, вывозом в лес, "вырвать позвоночник", как это в 1990-х происходило. Роман проходил по делам Майдана потерпевшим. Мы боролись за свою Украину, мой первый сын пошел воевать... Я думала, что хоть на мирной территории можно будет развиваться и строить эту страну, а не бороться с какими-то бандосами. Никто из защитников Протаса не собирается прекращать борьбу. Обидно, что в мирной стране в своем собственном доме, в родном городе должен скрываться мой сын, потому что ему публично угрожают физическим уничтожением только за то, что он борется за свой Киев, за чистоту воздуха и свою страну", – высказалась Поваляева.



"Протас – Зеленые легкие Киева" / Фото 24 канала, Екатерина Петренко

А что правоохранительные органы?

После каждого инцидента угроз от Ратушного поступали заявления в полицию. Но копы зарегистрировали только одно уголовное производство, а именно о публичных угрозах Корбана в его адрес. Активисты проинформировали: пока ни одно уголовное дело реально не расследуется по факту угроз физической расправы.

"Как и в сентябре, когда Роман начал скрываться, так и сейчас мы понимаем, что все возможные меры безопасности постепенно исчерпываются. Принятые в сентябре меры безопасности рассматривались как временные. Долговременными они не могут быть, потому что даже не пользуясь телефоном, Роман не может долго удерживать в тайне свое местопребывание при имеющихся технических средствах. Ответа на письменное обращение общины нет. С последнего обращения прошло 30 дней, а реакции президента нет. Это свидетельствует о том, что институция обращений граждан уже также превращается в декорацию. Полиция, СБУ, силовые структуры, а теперь еще и система обращений нивелирует обязанность отвечать в предусмотренный законом срок и защищать законные права граждан", – прокомментировал отец активиста, журналист Тарас Ратушной.

Зеленский дважды обещал вмешаться – но пока тишина: почему

Дело в том, что 9 мая Владимир Зеленский обещал разобраться в ситуации в Протасовом Яру, когда узнал о том, что бенефициаром строительства является Геннадий Корбан. Тогда его обещание касалось ситуации с незаконной застройкой, сообщают протестующие.

Впоследствии, 10 октября, во время пресс-марафона он пообещал разобраться уже в ситуации Ратушного, а именно относительно угрозы Корбана насчет похищения.

Вынужденно скрывающийся адвокат активиста Евгения Закревская считает: ситуация с угрозами опасна, потому что непонятно, что должно произойти, чтобы осознать, что опасность миновала.



"Президент, остановите Корбана" / Фото 24 канала, Екатерина Петренко

"Это очень тяжело психологически! Представьте себя на месте 22-летнего парня, который вынужден не видеться с родными, с друзьями, не заниматься своей обычной деятельностью, иметь проблемы с работой, и при всем этом непонятно, чем это должно закончиться... Хотим, чтобы на обращения журналистов и общества Протасового Яра по застройке и угрозам Ратушному была реакция президента. Но этого не происходит, нет никакой реакции. Чтобы разорвать этот круг, мы и приходим на Банковую. Этот перформанс, чтобы показать, как некомфортно и опасно себя чувствуют люди, когда нет эффективной защиты их базовых прав", – сказала Закревская.

К слову, 21 ноября Евгения Закревская объявила голодовку из-за приостановки расследования дел Майдана. Сегодня на акции она также добавила: несмотря на то, что следствие по майдановским делам приостановили, судебные процессы ведутся. Однако Роман Ратушный, который также является пострадавшим во время Революции Достоинства, не может появляться на суды, потому что вынужден скрываться.

Наконец, община Протасового Яра снова обратилась к Владимиру Зеленскому с просьбой выполнить свои обещания: остановить незаконное строительство в Протасовом Яру и защитить жизнь представителя общины Романа Ратушного.

Что известно о застройке Протасового Яра?Протасов Яр – это 30 гектаров леса в центре Киева, которые входят в зону охраняемого ландшафта. Срок аренды земли по решению Киевсовета прошел в 2018 году. Община отказалась соглашаться с воровством земли и разрушением склона с помощью криминальных схем и начала борьбу за сохранение леса и предоставление Протасовому Яру статуса регионального заказника, чтобы предотвратить будущие попытки застройки.



1 мая 2019 года днепровская компания застройщик ООО "Дайтона Групп" установила забор в Протасовом Яру и объявила местной общине о планах строить на склоне три 40-этажки "ЖК "Турбийон".



4 мая община Протасового Яра сформировала инициативную группу "Защитим Протасов Яр". Около тысячи местных жителей поддержали инициативу и избрали своим представителем 22-летнего местного жителя Романа Ратушного.



Община инициировала возбуждение уголовных производств, подачу судебных исков к застройщику и установила связанных со строительством людей. Бенефициарами компании-застройщика ООО "Дайтона Групп" оказались днепровские бизнесмены Геннадий Корбан и Олег Левин. Это, в частности, подтвердил номинальный директор компании Дмитрий Паланчук.



9 мая 2019 года новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал вмешаться в ситуацию с незаконным строительством и вырубкой леса в центре Киева. Община при этом добилась остановки строительных работ, поскольку были выданы соответствующие предписания контролирующих органов.