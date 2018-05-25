Скандального продюсера, которого обвиняют в домогательствах и сексуальном насилии, выпустили из-под стражи из участка полиции в Нью-Йорке.

Об этом сообщил сайт CNN.

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Адвокат Вайнштейна Бенджамин Брафман рассказал журналистам внесудебной палаты, что его клиента планируют признать невиновным во всех обвинениях. В рамках соглашения, Вайнштейн обязан уплатить 10 миллионов долларов. Также он должен будет носить GPS-систему наблюдения, и ему запрещено выезжать из штатов Нью-Йорк или Коннектикут.

Скандального Харви Вайнштейна выпустили из-под стражи

Бывший голливудский продюсер вышел из полицейского участкового отдела штата Нью-Йорк в наручниках и сел в большой черный внедорожник.

Напомним, что Вайнштейна задержали в пятницу, 25 мая, по обвинению в изнасиловании одной женщины и принуждении другой к оральному сексу. По данным СМИ, арест, вероятно, связан с обвинениями актрисы Лючии Эванс, которая рассказала о домогательствах Вайнштейна в интервью газете New York Times осенью прошлого года.